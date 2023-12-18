عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشتاء يبدأ بعد 72 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية يومي الجمعة والسبت

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، مفاجأة عن الأحوال الجوية، بداية من اليوم الجمعة، قائلة :" فصل الشتاء سيبدأ من يوم الجمعة و سنتأثر بـ منخفضات جوية". 


وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،» خلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، أن البلاد من مساء الخميس وبداية الجمعة ستشهد تقلبات جوية كثيرة، وأن المحافظات المطلة على البحر المتوسط ستتأثر. 


ولفتت إلي أن البلاد من اليوم وحتى الخميس المقبل سيكون هناك استقرار بشكل كبير، ولكن الجمعة والسبت، سيكون هناك نشاط للرياح، وعدم استقرار بـ البحار، وسيكون هناك ارتفاع في نسبة الأمطار التي تؤثر  على البلاد.
 

بيان بدرجات الحرارة اليوم الاثنين:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 22 14
6 أكتوبر 21 14
بنهــــا 22 14
دمنهور 22 13
وادي النطرون 22 14
كفر الشيخ 21 15
المنصورة 21 14
الزقازيق 22 15
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 15
دمياط 23 14 
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 23 13
السويس 23 11
العريش 23 11
رفح 22 10
رأس سدر 24 14
نخل 22 05
كاترين 20 03
الطور 25 13
طابا 22 14
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 22 12
السلوم 21 11
سيوة 22 10
رأس غارب 26 15
الغردقة 28 17
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 28 21
حلايب 27 21
أبو رماد 28 20 
رأس حدربة 27 21
الفيوم 22 11
بني سويف 23 11
المنيا 23 11
أسيوط 24 12
سوهاج 27 12
قنا 29 13 
الأقصر 29 13
أسوان 29 15
الوادى الجديد 28 13
أبوسمبل 29 18

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية فصل الشتاء تقلبات جوية درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

ترشيحاتنا

متى تقول دعاء الضحى؟.. لديك فرصة للتخلص من الكرب خلال 107 دقائق

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

السجن المشدد 15 عاما لـ«شخصين» أنهيا حياة عروسين بأسيوط| تفاصيل كاملة

اكتشاف كنز عمره 6 ملايين سنة بجبال صقلية سيغير الحياة .. تفاصيل

تعطل الخدمات في محطات الوقود بإيران و"عصفور المفترس" الإسرائيلية تعلن مسؤوليتها

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

طريقة عمل السبيط طاجن

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ