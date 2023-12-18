عاجل.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية يومي الجمعة والسبت

الشتاء يبدأ بعد 72 ساعة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، مفاجأة عن الأحوال الجوية، بداية من اليوم الجمعة، قائلة :" فصل الشتاء سيبدأ من يوم الجمعة و سنتأثر بـ منخفضات جوية".



وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،» خلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، أن البلاد من مساء الخميس وبداية الجمعة ستشهد تقلبات جوية كثيرة، وأن المحافظات المطلة على البحر المتوسط ستتأثر.



ولفتت إلي أن البلاد من اليوم وحتى الخميس المقبل سيكون هناك استقرار بشكل كبير، ولكن الجمعة والسبت، سيكون هناك نشاط للرياح، وعدم استقرار بـ البحار، وسيكون هناك ارتفاع في نسبة الأمطار التي تؤثر على البلاد.



بيان بدرجات الحرارة اليوم الاثنين:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 21 14

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 15

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 15

دمياط 23 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 11

العريش 23 11

رفح 22 10

رأس سدر 24 14

نخل 22 05

كاترين 20 03

الطور 25 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 22 12

السلوم 21 11

سيوة 22 10

رأس غارب 26 15

الغردقة 28 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 21

حلايب 27 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 11

بني سويف 23 11

المنيا 23 11

أسيوط 24 12

سوهاج 27 12

قنا 29 13

الأقصر 29 13

أسوان 29 15

الوادى الجديد 28 13

أبوسمبل 29 18