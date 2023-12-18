كتل هوائية تؤثر على البلاد من اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضات في قيم درجات الحرارة، خلال فترة النهار، وايضًا خلال فترة المساء.



وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،» خلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بـ كتل هوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، وأن هذه الموجة تأتي بعد الموجة التي كانت تؤثر على ارتفاع في درجات الحرارة.



ولفتت إلي أن درجات الحرارة تنخفض اليوم درجتين عن أمس، فاليوم القاهرة تسجل في فترة النهار 22 درجة، وأن المحافظات الشمالية ستشهد انخفاضات في قيم درجات الحرارة.



وأشارت إلي أن الصغرى في فترة الليل تصل لـ 14 درجة، وأن هناك مناطق تسجل انخفاضات أكثر، من الـ 14، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وارتداء الملابس المناسبة للجو.



وأوضح أن الفترة المقبلة سيكون هناك مزيد من الانخفاضات الجديدة في درجات الحرارة، وأنه مع يوم الاربعاء والخميس تصل درجة الحرارة لـ 20 درجة.



وكشفت أن البلاد من اليوم تشهد نشاطا نسبيا لـ الرياح، بالسواحل الشمالية، ومنطقة القاهرة، وأن الجميع يشعر بـ انخفاضات بدرجات الحرارة.



