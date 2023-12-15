استمرار الشبورة المائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنَّ اليوم الجمعة يشهد طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء و الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

استمرار الشبورة المائية

وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،» خلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، أنَّ اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الاولى على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وجهت تحذير عاجل لـ المواطنين وسائقي السيارات، وذلك بسبب الشبورة المائية في الساعات الصباحية.



درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة والوجه البحري العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية و السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية وجنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:



العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 25 14

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 25 15

وادي النطرون 23 14

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 14

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 25 14

طنطا 24 14

دمياط 23 13

بورسعيد 23 13

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 24 13

رفح 23 11

رأس سدر 25 13

نخل 23 8

كاترين 18 5

الطور 26 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 24 13

العلمين الجديدة 23 12

مطروح 23 12

السلوم 22 12

سيوة 20 9

رأس غارب 26 16

الغردقة 27 18

سفاجا 26 18

مرسى علم 27 17

شلاتين 28 19

حلايب 26 20

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 26 20

الفيوم 24 11

بني سويف 24 10

المنيا 25 10

أسيوط 26 9

سوهاج 27 12

قنا 28 12

الأقصر 28 13

أسوان 29 13

الوادي الجديد 26 9

أبوسمبل 25 12