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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد لـ هؤلاء المواطنين.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من أمس الخميس، وهي تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وأن اليوم ستكون حالة الجو مثل الأمس.

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الأرصاد تتوقع ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أنَّ البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي، يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، وأنه لن يكون هناك سحب في الجو.


ولفتت إلي أن المرتفع الجوي يجعل المواطنين تشعر أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وأن درجات الحرارة الآن أعلي من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام بـ درجة أو درجتين.

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وأشارت إلي أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين الـ 23 و24 درجة خلال فترة النهار، وأن الأجواء معتدلة، ولكن فترة الظهيرة هناك ارتفاع في درجات الحرارة.


وحذرت من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة خلال فترة الليل، وأن درجة الحرارة في الليل تصل لـ 13، ولذلك على المواطنين ارتداء الملابس المناسبة للجو.


كما وجهت تحذير عاجل لـ المواطنين وسائقي السيارات، وذلك بسبب الشبورة المائية في الساعات الصباحية.
 

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 25 14
6 أكتوبر 25 14
بنهــــا 24 15
دمنهور 25 15
وادي النطرون 23 14
كفر الشيخ 25 15
المنصورة 25 14
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 25 14
طنطا 24 14
دمياط 23 13
بورسعيد 23 13
الإسماعيلية 25 13
السويس 25 14
العريش 24 13
رفح 23 11
رأس سدر 25 13
نخل 23 8
كاترين 18 5
الطور 26 14
طابا 25 15
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 24 13
العلمين الجديدة 23 12
مطروح 23 12
السلوم 22 12
سيوة 20 9
رأس غارب 26 16
الغردقة 27 18
سفاجا 26 18
مرسى علم 27 17
شلاتين 28 19
حلايب 26 20
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 26 20
الفيوم 24 11
بني سويف 24 10
المنيا 25 10
أسيوط 26 9
سوهاج 27 12
قنا 28 12
الأقصر 28 13
أسوان 29 13
الوادي الجديد 26 9
أبوسمبل 25 12

 

الأرصاد الجوية الأرصاد حالة الجو مرتفع جوي درجات الحرارة

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