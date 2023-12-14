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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تتوقع ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة

عواصف
عواصف

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" بعد المنخفض الجوي.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة".

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الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن طقس اليوم

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سيول.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار بـ 13 محافظة اليوم


وجاء في التقرير أنه بعد تعرض البلاد لمنخفض جوي، أدى إلي اضطرابات في الطقس، وتعطيل الدراسة في محافظة شمال سيناء.


وأوضح التقرير أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من ظاهرة جوية، ستحدث خلال الساعات المقبلة، وحذرت من الشبورة الكثيفة، خاصة في الفترة من الساعة 4 فجرًا، وحتى الساعة الـ 9 صباحًا.


وأشار التقرير إلي أن فرص سقوط الأمطار اليوم، تقل عن الفترة الماضية، وأن هذا سيؤدي لارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، بواقع درجتين مئويتين.


ولفتت التقرير، أن هيئة الأرصاد نصحت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في الساعات المتأخرة من المساء.
 

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد ظاهرة جوية درجات الحرارة

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