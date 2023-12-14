الأرصاد تتوقع ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" بعد المنخفض الجوي.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة".



وجاء في التقرير أنه بعد تعرض البلاد لمنخفض جوي، أدى إلي اضطرابات في الطقس، وتعطيل الدراسة في محافظة شمال سيناء.



وأوضح التقرير أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من ظاهرة جوية، ستحدث خلال الساعات المقبلة، وحذرت من الشبورة الكثيفة، خاصة في الفترة من الساعة 4 فجرًا، وحتى الساعة الـ 9 صباحًا.



وأشار التقرير إلي أن فرص سقوط الأمطار اليوم، تقل عن الفترة الماضية، وأن هذا سيؤدي لارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، بواقع درجتين مئويتين.



ولفتت التقرير، أن هيئة الأرصاد نصحت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في الساعات المتأخرة من المساء.

