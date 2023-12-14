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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن طقس اليوم

أمطار رعدية
أمطار رعدية

تتأثر البلاد خلال هذه الفترة بـ تقلبات كثيرة في الأحوال الجوية، وذلك لأن البلاد في فصل الخريف، ولكن بداية من يوم 21 من هذا الشهر ستدخل البلاد فصل الشتاء.

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تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان القاهرة والوجه البحري لمدة 24 ساعة

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سيول.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار بـ 13 محافظة اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه لن تكون هناك أمطار اليوم، ولكن ستكون هناك شبورة تظهر في الساعات الصباحية، وستختفي مع ظهور الشمس، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.

الأرصاد تزف خبرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس اليوم

 

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد كانت تتأثر بـ منخفض جوي متعمق، ولكن المنخفض الجوي بدأ اليوم ينتقل ويتحرك إلى بلاد الشام، وفرض الأمطار تقل وسوف يعود الطقس المشمس في ساعات النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن  اليوم الخميس يشهد طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأفادت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بأن العد التنازلي لـ فصل الشتاء بدأ، وأن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا من يوم 21 ديسمبر، وأن البلاد تشهد في هذه الفترة انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفتت إلي أن العامة العامة لـ الأرصاد، تقوم بـ نشر النشرات الجوية، بشكل مستمر، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية، وعدم الاستماع لـ الشائعات التي يروجها البعض.

 

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى


القاهرة 23 15


العاصمة الادارية 24 14


6 اكتوبر 23 14


بنهــــا 23 15


دمنهور 22 15


وادى النطرون 24 14


كفر الشيخ 22 15


المنصورة 23 14


الزقازيق 24 15


شبين الكوم 24 14


طنطا 23 14


دمياط 22 13


بورسعيد 22 15


الإسماعيلية 24 13


السويس 23 14


العريش 22 12


رفح 21 11


رأس سدر 23 13


نخل 22 08


كاترين 16 05


الطور 24 14


طابا 24 15


شرم الشيخ 26 16


الاسكندرية 23 13


العلمين الجديدة 22 12


مطروح 22 12


السلوم 21 10


سيوة 20 09


رأس غارب 25 15


الغردقة 25 15


سفاجا 25 16


مرسى علم 26 16


شلاتين 28 19


حلايب 26 20


أبو رماد 27 18


رأس حدربة 26 20


الفيوم 23 11


بني سويف 23 10


المنيا 23 10


أسيوط 24 09


سوهاج 24 11


قنا 25 12


الأقصر 25 12


أسوان 26 12


الوادى الجديد 26 09


أبوسمبل 25 12

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