تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان القاهرة والوجه البحري لمدة 24 ساعة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي متعمق بشكل كبير، في طبقات الجو، وأن البلاد تتأثر بأمطار اليوم.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن الأمطار ستصل لـ الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وهناك أمطار بشرق القاهرة، وأن المدن الجديدة سيكون بها انخفاضات أكثر.

وأشارت إلي أن البلاد لن يكون بها عواصف رملية، ولا ترابية اليوم، ولكن سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وعلى الجميع توخي الحذر.

وكشفت عن أن البلاد خلال الأيام المقبلة ستتعرض لـ شبورة في الساعات الصباحية، ولذلك على الجميع توخي الحذر، والسير بـ سرعات منخفضة، والالتزام بقواعد المرور، حفاظًا على سلامة النفس و المواطنين.

وأفادت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بأن العد التنازلي لـ فصل الشتاء بدأ، وأن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا من يوم 21 ديسمبر، وأن البلاد تشهد في هذه الفترة انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفتت إلي أن العامة العامة لـ الأرصاد، تقوم بـ نشر النشرات الجوية، بشكل مستمر، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية، وعدم الاستماع لـ الشائعات التي يروجها البعض.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بالأمطار من مكان لـ آخر، وأن الأمطار وصلت لـ القاهرة و الجيزة، وأن الأمطار رعدية.

ولفتت إلي أن البلاد ستتأثر بالأمطار اليوم الأربعاء، وأن الأمطار ستصل لـ القاهرة وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وخليج السويس، والأمطار ستكون على:" الإسكندرية و مطروح و البحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط ورفح والعريش، شمال سيناء ستتعرض لـ سيول اليوم.

كما أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع الماضي، شهدت البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن هذه الارتفاعات كان أعلى من المعدلات الطبيعية، وأن البلاد تأثرت برياح جنوبية غربية يومي السبت والأحد، وكانت مصاحبة للرمال والأتربة المثارة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي، أن الأمواج كان بها ارتفاع وصلت لـ 5 أمتار، وأن هذه الموجة مستمرة بالإسكندرية اليوم.

ولفتت إلي أن هيئة الأرصاد حذرت، من التقلبات الجوية، ولكن من الغد سيكون هناك هدوء في درجات الحرارة، ولكن على الجميع الحذر، وارتداء جاكت أثناء النزول من البيت.

وأشارت إلي أن الفترة المقبلة سيكون هناك هدوء في سرعات الرياح، وأن البلاد حتى بداية الأسبوع سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، وعلى المواطنين توخي الحذر من الشبورة.

وتابعت: "نغير الملابس خلال هذه الفترة، وأن البلاد لن يكون بها ارتفاعات في درجات الحرارة، لأن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 21 والصغرى 14

العاصمة الإدارية العظمى 21 والصغرى 13

6 أكتوبر العظمى21 والصغرى 13

دمنهور العظمى 21 والصغرى 14

وادي النطرون العظمى 22 والصغرى 13

كفر الشيخ العظمى 20 والصغرى 14

المنصورة العظمى 21 والصغرى 13

الزقازيق العظمى 22 والصغرى 14

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 13

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12

السويس العظمى 21 والصغرى 12

العريش العظمى 21 والصغرى 11

رفح العظمى 20 والصغرى 10

كاترين العظمى 15 والصغرى 04

طابا العظمى 22 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

العلمين العظمى 20 والصغرى 14

مطروح العظمى 20 والصغرى 13

السلوم العظمى 19 والصغرى 12

سيوة العظمى 18 والصغرى 10

الغردقة العظمى 25 والصغرى 16

سفاجا العظمى 26 والصغرى 17

شلاتين العظمى 27 والصغرى 20

حلايب العظمى 26 والصغرى 19

الفيوم العظمى 21 والصغرى 11

المنيا العظمى 22 والصغرى 09

أسيوط العظمى 22 والصغرى 09

سوهاج العظمى 22 والصغرى 10

قنا العظمى 22 والصغرى 11

الأقصر العظمى 23 والصغرى 14

أسوان العظمى 24 والصغرى 14

الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 08

أبوسمبل العظمى 23 والصغرى 12.