غيروا الملابس.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع الماضي، شهدت البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، وأن هذه الارتفاعات كان أعلى من المعدلات الطبيعية، وأن البلاد تأثرت برياح جنوبية غربية يومي السبت والأحد، وكانت مصاحبة للرمال والأتربة المثارة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي، أن الأمواج كان بها ارتفاع وصلت لـ 5 أمتار، وأن هذه الموجة مستمرة بالإسكندرية اليوم.

ولفتت إلي أن هيئة الأرصاد حذرت، من التقلبات الجوية، ولكن من الغد سيكون هناك هدوء في درجات الحرارة، ولكن على الجميع الحذر، وارتداء جاكت أثناء النزول من البيت.

وأشارت إلي أن الفترة المقبلة سيكون هناك هدوء في سرعات الرياح، وأن البلاد حتى بداية الأسبوع سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، وعلى المواطنين توخي الحذر من الشبورة.

وتابعت: "نغير الملابس خلال هذه الفترة، وأن البلاد لن يكون بها ارتفاعات في درجات الحرارة، لأن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا".