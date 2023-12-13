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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيول.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار بـ 13 محافظة اليوم

أمطار رعدية
أمطار رعدية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية لـ الأرصاد الجوية، أن الهيئة العامة لـ الأرصاد نوهت من بداية الأسبوع، أن البلاد تشهد تغيرات في الأحوال الجوية، وأمطار.

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وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بالأمطار من مكان لـ آخر، وأن الأمطار وصلت لـ القاهرة و الجيزة، وأن الأمطار رعدية.

ولفتت إلي أن البلاد ستتأثر بالأمطار اليوم الأربعاء، وأن الأمطار ستصل لـ القاهرة وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وخليج السويس، والأمطار ستكون على:" الإسكندرية و مطروح و البحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط ورفح والعريش، شمال سيناء ستتعرض لـ سيول اليوم.

وأشارت إلي أن الأمطار ستختفي يوم الخميس المقبل، وأن الأمطار اليوم خفيفة عن أمطار الأمس.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية لـ الأرصاد الجوية، أن العد التنازلي لـ فصل الشتاء بدأ، وأن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا من يوم 21 ديسمبر، وأن البلاد تشهد في هذه الفترة انخفاضات في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء  


القاهرة العظمى 21 والصغرى 14

العاصمة الإدارية العظمى 21 والصغرى 13

6 أكتوبر  العظمى21 والصغرى 13

دمنهور العظمى 21  والصغرى 14

وادي النطرون العظمى  22  والصغرى 13

كفر الشيخ العظمى  20  والصغرى 14

المنصورة العظمى 21 والصغرى 13

الزقازيق العظمى 22  والصغرى 14

بورسعيد العظمى 22  والصغرى 13

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى  12

السويس العظمى 21  والصغرى 12

العريش العظمى 21  والصغرى 11
رفح العظمى  20 والصغرى 10

كاترين  العظمى 15 والصغرى 04

طابا العظمى 22  والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى  16

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى  12

العلمين العظمى  20 والصغرى  14

مطروح العظمى 20  والصغرى 13

السلوم  العظمى 19 والصغرى 12

سيوة العظمى 18 والصغرى  10

الغردقة  العظمى 25 والصغرى  16

سفاجا العظمى 26 والصغرى  17

شلاتين العظمى 27  والصغرى 20

حلايب العظمى  26 والصغرى  19

الفيوم العظمى 21 والصغرى 11

المنيا العظمى  22  والصغرى 09

أسيوط العظمى  22 والصغرى 09

سوهاج العظمى 22 والصغرى 10

قنا العظمى 22 والصغرى 11

الأقصر العظمى 23 والصغرى 14

أسوان العظمى 24  والصغرى 14

الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 08

أبوسمبل العظمى 23  والصغرى 12.

 

 

الأرصاد الجوية الأرصاد منار غانم الاحوال الجوية امطار

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