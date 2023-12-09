12 يومًا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية لـ الأرصاد الجوية، أن العد التنازلي لـ فصل الشتاء بدأ، وأن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا من يوم 21 ديسمبر، وأن البلاد تشهد في هذه الفترة انخفاضات في درجات الحرارة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن ذروة موسم الصيف تكون شهر يناير وفبراير، وإن الجميع مطالب بالابتعاد عن لوحات الإعلانات، وأعمدة الإنارة، وأكشاك الكهرباء بسبب الرياح والأمطار.

وفي وقت سابق من اليوم أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أيضًا أن الشبورة التي كانت تؤثر على البلاد خلال الأيام الماضية أصبحت خفيفة، أن الأمطار وصلت لـ الغزيرة والرعدية أمس، ولكن الأمطار اليوم ستقل عن أمس.

وأضافت أن الأمطار الآن تتساقط على الإسكندرية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، لأنه سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة.

وكشفت أن البلاد ستتأثر بحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية يومي الاثنين والثلاثاء، وأن الأمطار ستكون رعدية، والثلاثاء ستكون ذروة التقلبات الجوية، وستصل الأمطار لـ القاهرة.

وأوضحت أنه من مساء أمس، الجمعة، وحتى ساعات الليل، شهدت محافظة الإسكندرية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ، وبعض المناطق من محافظة مطروح أمطارا متوسطة ورعدية فى مجملها، وكانت غزيرة فى بعض الأماكن، واستمرت خلال فترات الليل.

وأكملت: «العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 22 درجة مئوية، وسنشعر بالأجواء الخريفية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة تمامًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة الظهيرة مع وجود شدة لأشعة الشمس».

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 21 15

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 22 13

بنهــــا 21 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 23 14

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 23 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 15

نخل 23 10

كاترين 22 05

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 24 11

السلوم 20 08

سيوة 20 08

رأس غارب 27 17

الغردقة 27 18

سفاجا 26 19

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 22

حلايب 26 21

أبو رماد 25 20

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 14

قنا 26 14

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 27 14