عاجل.. الأرصاد تعلن أمطار رعدية من مساء اليوم بـ 5 محافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد في فصل الخريف، الذي يكون به تقلبات كثيرة في الأحوال الجوية، وهناك تغيرات حادة وسريعة من يوم لـ الثاني.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات على القناة الثانية المصرية، أن الأيام الماضية شهدت شبورة ضبابية، ولكن خلال الأيام المقبلة ستقل هذه الشبورة التي تعرضت لها البلاد في الفترة الماضية.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن كميات الأمطار اليوم الجمعة، ترتفع على المناطق الساحلية، وستكون رعدية، على مطروح والإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية، وأن هذه الأمطار ستبدأ اليوم من فترة المساء.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلي أن يومي السبت والأحد سيكون هناك استقرار، لكن الاثنين والثلاثاء سيكون هناك عدم استقرار.

ووجهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذير عاجل للمواطنين بعد الخروج من المنزل، في فترات المساء، دون ارتداء جاكت.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:



العظمى الصغرى

القاهرة 21 15

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 22 13

بنهــــا 21 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 23 14

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 23 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 15

نخل 23 10

كاترين 22 05

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 24 11

السلوم 20 08

سيوة 20 08

رأس غارب 27 17

الغردقة 27 18

سفاجا 26 19

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 22

حلايب 26 21

أبو رماد 25 20

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 14

قنا 26 14

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 27 14