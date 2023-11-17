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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عواصف وأمطار.. الأرصاد توجه تحذير عاجل لسكان هذه المناطق

عواصف
عواصف

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد، إننا نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أمس، إلا أنّ بعض المحافظات بها فرص لسقوط الأمطار، لكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية، ومن المتوقع استمرار الأجواء الخريفية.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد، خلال مداخلة، على القناة الأولى، أن هناك فرص لسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، على بعض الأماكن من السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، مثل محافظتي مطروح والإسكندرية، ومحافظات شمال الوجه البحري، مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.

وتابعت أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى، من المتوقع اليوم أن تكون 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومن ثم الإحساس بالطقس ودرجات الحرارة، ليسود طقس خريفي معتدل تمامًا على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد، وحار على جنوبي الصعيد وسيناء خلال فترة النهار.
 

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من مساء غدا السبت قد يكون هناك موجة من العواصف، ومن الأحد ستتعرض البلاد لـ الأمطار، وتختفي العواصف الرملية والترابية.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك العواصف ستأثر على المناطق بـ شمال الصعيد، ومناطق بالقاهرة الكبرى، أنه لا يوجد قلق بشأن مرضى الحساسية، ولكن نطالب المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لمعرفة كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية.

أكدت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت من أمس تشهد استقرار في الأحوال الجوية، موضحة أن الأجواء مستقرة في معظم المحافظات، أن هناك بعض المحافظات فقط مثل سيناء هي من تشهد أمطار، والمحافظات الساحلية، مثل " مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسيناء، والبحيرة، و الدقهلية، ودمياط ورفح، وبورسعيد".

ولفتت إلي أن الأمطار ستكون مختلفة من محافظة لـ آخري، وأن تلك الأمطار لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية، أن هناك لـ شبورة في الصباح.

الأرصاد الاحوال الجوية الأجواء الخريفية طقس الاسكندرية محافظات سقوط امطار

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