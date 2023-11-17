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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تعلن موعد وصول العواصف الرملية والترابية للقاهرة.. فيديو

عواصف
عواصف

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من مساء غدا السبت قد يكون هناك موجة من العواصف، ومن الأحد ستتعرض البلاد لـ الأمطار، وتختفي العواصف الرملية والترابية.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن تلك العواصف ستأثر على المناطق بـ شمال الصعيد، ومناطق بالقاهرة الكبرى.

وتابعت أنه لا يوجد قلق بشأن مرضى الحساسية، ولكن نطالب المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لمعرفة كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية.

أكدت  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت من أمس تشهد استقرار في الأحوال الجوية، موضحة أن الأجواء مستقرة في معظم المحافظات، أن هناك بعض المحافظات فقط مثل سيناء هي من تشهد أمطار، والمحافظات الساحلية، مثل " مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسيناء، والبحيرة، و الدقهلية، ودمياط ورفح، وبورسعيد".

ولفتت إلي أن الأمطار ستكون مختلفة من محافظة لـ آخري، وأن تلك الأمطار لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية، أن هناك لـ شبورة في الصباح.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة:


القاهرة 27 19

6 أكتوبر 28 18

بنهــــا 27 19

دمنهور 26 18

وادى النطرون 27 18

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 27 19

طنطا 26 19

دمياط 26 19

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

العريش 26 17

رفح 25 18

رأس سدر 28 20

نخل 26 14

كاترين 24 13

الطور 29 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 26 18

مطروح 25 17

السلوم 26 15

سيوة 25 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 22

شلاتين 30 25

حلايب 26 23

أبورماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 27 17

بنى سويف 28 16

المنيا 28 15

أسيوط 28 15

سوهاج 29 17

قنا 29 18

الأقصر 29 18

أسوان 30 19

الوادى الجديد 31 18

أبوسمبل 31 19

 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية العواصف

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