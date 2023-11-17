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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر المواطنين : أمطار غزيرة لمدة 48 ساعة من الأحد.. فيديو

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

أكدت الدكتورة  منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد قد تشهد أمطارا غزيرة، خلال الأسبوع المقبل، وتحديدًا يومي الأحد والاثنين، أي بعد 48 ساعة.

 

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن البلاد ستشهد رياحا مع الأمطار، وعلى الجميع توخي الحذر من التقلبات الجوية في الفترة المقبلة.


وأشارت إلي أن البلاد بها نسبة رطوبة، ولكن لا نشعر بها بسبب الرياح التي تؤثر على البلاد، وأنه في ظل الرياح أعمال الصيد مستقرة حتى يوم الأحد.


وتابعت:" ارتفاع الأمواج بين 3 لـ 5 متر، وأنه البحار ستكون غير مؤهلة لـ عمليات الصيد، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات المرورية".

وكشفت أن هناك بعض المحافظات مثل " مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسيناء، والبحيرة، و الدقهلية، ودمياط ورفح، وبورسعيد".


ولفتت إلي أن الأمطار ستكون مختلفة من محافظة لـ آخري، وأن تلك الأمطار لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية، أن هناك لـ شبورة في الصباح.


وأشارت إلي أن الجميع عليهم متابعة النشرات الجوية، لآن هناك انخفاضات كبيرة في درجة الحرارة بالمساء، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك نشاط لـ الرياح.
 

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة:


القاهرة 27 19

6 أكتوبر 28 18

بنهــــا 27 19

دمنهور 26 18

وادى النطرون 27 18

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 27 19

طنطا 26 19

دمياط 26 19

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

العريش 26 17

رفح 25 18

رأس سدر 28 20

نخل 26 14

كاترين 24 13

الطور 29 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 26 18

مطروح 25 17

السلوم 26 15

سيوة 25 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 22

شلاتين 30 25

حلايب 26 23

أبورماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 27 17

بنى سويف 28 16

المنيا 28 15

أسيوط 28 15

سوهاج 29 17

قنا 29 18

الأقصر 29 18

أسوان 30 19

الوادى الجديد 31 18

أبوسمبل 31 19


 

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