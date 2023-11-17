غيروا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأحد والاثنين

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تتكون في الساعات المتأخرة من الليل، وتستمر حتى الصباح الباكر، وتختفي مع سطوع الشمس.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن البلاد ستتأثر بـ نشاط لـ الرياح خلال الفترة المقبلة، والجميع سيشعر بالبرودة في الجو.



ولفتت إلى أن المواطنين عليهم تغيير نوعية الملابس، لآن الانخفاض في درجات الحرارة قد يصيب المواطنين بـ نزلات البرد، ولذلك عليهم تغيير نوعية الملابس.

يومي الأحد والاثنين



وأشارت إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يومي الأحد والاثنين، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

