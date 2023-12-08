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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نوة قاسم تضرب الإسكندرية .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نوة قاسم
نوة قاسم

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة التي تؤثر على البلاد في الساعات الصباحية، موضحة أن الجميع مطالب بالقيادة بـ سرعات منخفضة.

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 وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فترة الليل تشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة الجمعة تنخفض في فترة الليل عن الأيام الماضية.

وأشارت إلي أن البلاد اليوم الجمعة تتأثر بـ امتداد جوي في طبقات الجو، وسيكون هناك زيادة في كميات الأمطار، وتحديدًا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ولفتت إلي أن محافظات مطروح والإسكندرية، ستتأثر بـ أمطار خفيفة لـ متوسطة، ولذلك على الجميع متابعة النشرات الجوية كل يوم لمعرفة كل ما هو جديد.

نوة قاسم تضرب الإسكندرية من 4 ديسمبر  وتستمر لمدة 5 أيام

وردا على سؤال هل الإسكندرية ستتأثر الجمعة بـ نوة" وقالت:" الوقت الحالي هو ميعاد نوة قاسم، ولكن أمطار الغد ستكون بين متوسطة لـ خفيفة، ولن تؤثر على أعمال أنشطة يومية" وكشفت أن نوة قاسم تبدأ من 4 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:


العظمى الصغرى

القاهرة 21 15

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 22 13

بنهــــا 21 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 23 14

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 23 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 15

نخل 23 10

كاترين 22 05

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 24 11

السلوم 20 08

سيوة 20 08

رأس غارب 27 17

الغردقة 27 18

سفاجا 26 19

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 22

حلايب 26 21

أبو رماد 25 20

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 14

قنا 26 14

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 27 14

الأرصاد الأرصاد الجوية الشبورة منار غانم الامطار

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