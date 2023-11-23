عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فهناك أيام يكون بها أمطار، وأيام بها رياح وعواصف ترابية ورملية، وعدم استقرار في حركة الملاحة، وذلك لأننا في فصل الخريف، الذي يكون به تقلبات جوية كثيرة، وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجديدة في الأحوال الجوية التي ستبدأ من يوم السبت المقبل.

رمال وأتربة من يوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلاد من يوم السبت ستشهد سرعات رياح ستكون مصاحبة لرمال وأتربة، وسرعات الرياح ستصل لـ 40 و45 درجة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن المواطنين عليهم متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لأن البلاد في فصل الخريف الذي يشهد تغيرات بشكل مستمر.

وحذرت، المواطنين من تكون الشبورة على أغلب الطرق السريعة والمناطق القريبة من القريبة من المسطحات المائية، إذ تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أنه خلال فترة الليل بالأيام المقبلة، تشهد البلاد انخفاضا في الأحوال الجوية، وتنخفض الصغرى على القاهرة الكبرى عن 16 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة أقل من 16 درجة بالمدن الجديدة والأماكن المفتوحة، وهناك مناطق من محافظات شمال الصعيد تصل إلى 12 درجة و10 في فترة الليل.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد .. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشر أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 27 18

6 أكتوبر 28 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 27 18

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 27 18

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 26 17

دمياط 26 18

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 26 15

رفح 25 16

رأس سدر 26 17

نخل 25 7

كاترين 20 7

الطور 25 14

طابا 28 16

شرم الشيخ 29 19

الإسكندرية 26 17

العلمين الجديدة 26 16

مطروح 27 17

السلوم 27 16

سيوة 26 10

رأس غارب 28 17

الغردقة 29 18

سفاجا 28 18

مرسى علم 29 19

شلاتين 28 20

حلايب 27 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 19

الفيوم 27 16

بني سويف 27 14

المنيا 26 11

أسيوط 27 12

سوهاج 27 13

قنا 28 15

الأقصر 28 14

أسوان 30 15

الوادي الجديد 28 11

أبوسمبل 30 14