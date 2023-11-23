عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

عواصف
عواصف

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فهناك أيام يكون بها أمطار، وأيام بها رياح وعواصف ترابية ورملية، وعدم استقرار في حركة الملاحة، وذلك لأننا في فصل الخريف، الذي يكون به تقلبات جوية كثيرة، وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجديدة في الأحوال الجوية التي ستبدأ من يوم السبت المقبل.

txt

عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

txt

الأرصاد تعلن موعد وصول العواصف الرملية والترابية للقاهرة.. فيديو

رمال وأتربة من يوم السبت

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلاد من يوم السبت ستشهد سرعات رياح ستكون مصاحبة لرمال وأتربة، وسرعات الرياح ستصل لـ 40 و45 درجة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن المواطنين عليهم متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لأن البلاد في فصل الخريف الذي يشهد تغيرات بشكل مستمر.

 

وحذرت، المواطنين من تكون الشبورة على أغلب الطرق السريعة والمناطق القريبة من القريبة من المسطحات المائية، إذ تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أنه خلال فترة الليل بالأيام المقبلة، تشهد البلاد انخفاضا في الأحوال الجوية، وتنخفض الصغرى على القاهرة الكبرى عن 16 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة أقل من 16 درجة بالمدن الجديدة والأماكن المفتوحة، وهناك مناطق من محافظات شمال الصعيد تصل إلى 12 درجة و10 في فترة الليل.
 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد .. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشر أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 


العظمى الصغرى
القاهرة 27 18
العاصمة الإدارية 27 18
6 أكتوبر 28 17
بنهــــا 27 18
دمنهور 27 18
وادي النطرون 28 17
كفر الشيخ 26 17
المنصورة 27 18
الزقازيق 27 18
شبين الكوم 27 17
طنطا 26 17
دمياط 26 18 
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 27 15
السويس 27 16
العريش 26 15
رفح 25 16
رأس سدر 26 17
نخل 25 7
كاترين 20 7
الطور 25 14
طابا 28 16
شرم الشيخ 29 19
الإسكندرية 26 17
العلمين الجديدة 26 16
مطروح 27 17
السلوم 27 16
سيوة 26 10
رأس غارب 28 17
الغردقة 29 18
سفاجا 28 18
مرسى علم 29 19
شلاتين 28 20
حلايب 27 20
أبو رماد 27 19 
رأس حدربة 26 19
الفيوم 27 16
بني سويف 27 14
المنيا 26 11
أسيوط 27 12
سوهاج 27 13
قنا 28 15 
الأقصر 28 14
أسوان 30 15
الوادي الجديد 28 11
أبوسمبل 30 14

 

الاحوال الجوية امطار عواصف ترابية حركة الملاحة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

التعليم تطبق قرارا جديدا على طلاب الخدمات بالمدارس الفنية من العام القادم

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

ترشيحاتنا

الرجل الأصلع الأكثر وسامة في العالم.. لقب مثير للجدل من الفائز به؟

حماس: نثق في مصر لضمان تنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى

صفية العمري: تعرضت لنصب وابتزاز من ناس مستغلين اسم الشيخ الشعراوي.. فيديو

تل أبيب: توقعات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.. تفاصيل هامة

«هرم أهل القرآن».. الطاروطي: الشيخ الحصري قبلة تعلم الذكر الحكيم في العالم

علي جمعة: خطة ماكرة كبرى سعت إلى تهويد القدس الشريف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باروكة وميني جيب.. شاهد غادة عبد الرازق بملابس جريئة تثير الجدل بالفيسبوك

سعر صادم.. ماجي أبو غصن بفستان شيك جدا بدبي

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

مثيرة للجدل دايما.. شاهد رانيا يوسف تشعل الفيسبوك

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ