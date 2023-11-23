عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اعتدالا في سرعات الرياح التي تكون بالجو، وأن هذا يجعل عمليات الصيد وحركة الملاحة مستقرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إنّ الاستقرار في الأحوال الجوية، مستمر حتى غد، الجمعة، لكن مع يوم السبت سيكون هناك تغيرات جديدة في الأحوال الجوية، منها ارتفاع في قيم درجات الحرارة.

وأضافت أن البلاد أيضًا من يوم السبت ستشهد سرعات رياح ستكون مصاحبة لـ رمال وأتربة، وسرعات الرياح ستصل لـ 40 و45 درجة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن المواطنين عليهم متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لأن البلاد في فصل الخريف الذي يشهد تغيرات بشكل مستمر.