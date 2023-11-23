الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية.. ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية|فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرار في الأحوال الجوية اليوم الخميس، على أغلب محافظات الجمهورية، وذلك بعد موجة التقلبات التي كانت خلال الفترة الماضية.

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، "، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ درجات الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة تعتبر في المعدلات الطبيعية لها في هذا التوقيت من العام.



ولفتت إلي أن العظمة على القاهرة خلال الفترة النهار متوقع أن تكون 26 درجة، وأنه هناك طقس خريفي خلال فترة النهار، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات في قيم درجات الحرارة.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن الصغرة في فترة الليل تصل لـ 16 درجة، والمناطق الجديدة تكون أقل من 16 درجة، وهناك مناطق تسجل 12 درجة و10 في فترة الليل.



وأوضحت أنها تحذر من الشبورة المائية التي تكون على أغلي المحافظات، والمناطق القريبة من المناطق الزراعية، ولذلك علي المواطنين توخي الحذر.



