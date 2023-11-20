الأرصاد تطمئن المواطنين على استقرار الطقس.. وتحذر من ظاهرة واحدة خطيرة

طمأنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المواطنين، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، وتشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تتعرض محافظات الجمهورية خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر حتى الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، لطقس مائل للحرارة غائم نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء أن تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط توقعت أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

نشاط الرياح والأمطار

ومن المتوقع بحسب بيان الأرصاد الجوية أن تتعرض بعض المناطق لنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة من اليوم، إضافة إلى أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من بينها القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة والسواحل.

تحذير من الشبورة المائية على الطرق السريعة

ووجهت الأرصاد لقائدي المركبات تحذيرًا من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، وهي ظاهرة خطيرة تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بالحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 25 19

6 أكتوبر 26 18

بنهــــا 25 18

دمنهور 25 17

وادي النطرون 25 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

الزقازيق 26 18

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

دمياط 24 18

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 25 18

السويس 26 18

العريش 25 17

رفح 24 16

رأس سدر 25 18

نخل 23 10

كاترين 22 08

الطور 26 19

طابا 23 20

شرم الشيخ 29 20

الإسكندرية 25 17

العلمين الجديدة 24 16

مطروح 25 15

السلوم 23 15

سيوة 23 12

رأس غارب 27 20

الغردقة 28 19

سفاجا 27 20

مرسى علم 28 21

شلاتين 28 22

حلايب 27 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 20

الفيوم 25 16

بني سويف 25 15

المنيا 26 14

أسيوط 26 14

سوهاج 26 15

قنا 26 17

الأقصر 27 17

أسوان 27 17

الوادي الجديد 26 15

أبوسمبل 27 17