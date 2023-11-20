عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تطمئن المواطنين على استقرار الطقس.. وتحذر من ظاهرة واحدة خطيرة

صدى البلد

طمأنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المواطنين، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، وتشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تتعرض محافظات الجمهورية خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر حتى الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، لطقس مائل للحرارة غائم نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء أن تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.


أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط توقعت أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

نشاط الرياح والأمطار

ومن المتوقع بحسب بيان الأرصاد الجوية أن تتعرض بعض المناطق لنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة من اليوم، إضافة إلى أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من بينها القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة والسواحل.

تحذير من الشبورة المائية على الطرق السريعة

ووجهت الأرصاد لقائدي المركبات تحذيرًا من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، وهي ظاهرة خطيرة تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بالحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

 

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 25 19
6 أكتوبر 26 18
بنهــــا 25 18
دمنهور 25 17
وادي النطرون 25 18
كفر الشيخ 24 17
المنصورة 25 17
الزقازيق 26 18
شبين الكوم 25 17
طنطا 25 17
دمياط 24 18
بورسعيد 24 17
الإسماعيلية 25 18
السويس 26 18
العريش 25 17
رفح 24 16
رأس سدر 25 18
نخل 23 10
كاترين 22 08
الطور 26 19
طابا 23 20
شرم الشيخ 29 20
الإسكندرية 25 17
العلمين الجديدة 24 16
مطروح 25 15
السلوم 23 15
سيوة 23 12
رأس غارب 27 20
الغردقة 28 19
سفاجا 27 20
مرسى علم 28 21
شلاتين 28 22
حلايب 27 22
أبو رماد 28 21
رأس حدربة 26 20
الفيوم 25 16
بني سويف 25 15
المنيا 26 14
أسيوط 26 14
سوهاج 26 15
قنا 26 17
الأقصر 27 17
أسوان 27 17
الوادي الجديد 26 15
أبوسمبل 27 17

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة الضباب درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

ترشيحاتنا

منتظرين رد حماس.. الاحتلال الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لصفقة الأسرى

مكانها وطريقة اختطافها.. أول تعليق من مالك السفينة المحتجزة لدي الحوثيين

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما

إسرائيلية أم لا|التفاصيل الكاملة للغز السفينة المختطفة..تل أبيب تنكر عارها.. ما الحقيقة؟

جيلي جيومتري C الكهربائية الشكل الجديد في مصر .. بهذا السعر

شاهد .. نجلاء بدر قبل وبعد عمليات التجميل تثير الجدل بالسوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

شاهد .. نجلاء بدر قبل وبعد عمليات التجميل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

لن تصدق.. 3 فوائد ل التلبينة

فيديو

تفاصيل استقبال وزير الصحة أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ