الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية لحالة الطقس، حيث يبحث المواطن بشكل مستمر عن حالة الطقس، وذلك بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، ومن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن اعتبارًا من اليوم الأحد، ما أثار تساؤلات حول ضرب عاصفة التنين لمصر الأيام المقبلة؟.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن عاصفة التنين لن تضرب البلاد الفترة المقبلة.

وأضافت في تصريحات إعلامية: عاصفة التنين لن تضرب مصر، كانت حالة جوية قديمة في 12 مارس 2020 وانتهت، وكان يصاحبها تأثيراتها المختلفة على محافظات الجمهورية مع الظواهر الجوية التابعة لها، لن تضرب البلاد مجددًا، موضحة: نتأثر بحالات جوية جديدة تختلف شدتها من سنة لأخرى، ليست بقوة عاصفة التنين.

وأكدت غانم، أن البلاد تشهد اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا متعمق بشكل كبير ومنخفض سطحي على البحر المتوسط يعملان على حالة من التقلبات الجوية.