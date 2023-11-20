أجواء شتوية بامتياز .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس، الاثنين الموافق 20 نوفمبر، وفق آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية التي أشارت إلى أجواء شتوية بامتياز وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق القاهرة الكبرى وشرق البلاد والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

الظواهر الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر، يوم الاثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتتوافر فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل حد السيول على شمال ووسط سيناء، يصاحبه نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيمة تتراوح (3) درجات مئوية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وقالت هيئة الارصاد إن البلاد تشهد يوم الاثنين طقسا لطيفا غائما، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد، معتدلا على سيناء وجنوب الصعيد، ومائلا للبرودة ليلا على أغلب أنحاء البلاد، وتشهد درجات الحرارة انخفاضًا في المحافظات الساحلية لتسجل 21 و22 في فترات النهار، ويكون الانخفاض الأكبر ليلا في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وسيكون هناك منخفض جوي متمركز شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد، ما يجعل الطقس متقلبا وممطرا ويميل إلى البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة، وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة علي شمال البلاد، تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

وأشارت الأرصاد إلي تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

اضطراب في الملاحة البحرية

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

نصائح هيئة الأرصاد

حذرت الأرصاد الجوية من الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية والأشجار المرتفعة أثناء سقوط الأمطار، مُحذرة من قيادة السيارة بسرعة عالية أثناء سقوط الأمطار تجنبا للحوادث، وأهمية ترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل المساحات والانتظار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء الرعد منعا لوقوع حوادث الصعق.

إضافة إلى عدم وضع السيارات أو ركنها تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، كما يجب ألا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية، وإضاءة كشافات الشبورة المائية، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وفتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، وفي حالة تعطل السيارة يجب تجنيبها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 19

العاصمة الإدارية 24 18

6 أكتوبر 25 18

بنهــــا 24 19

دمنهور 23 17

وادي النطرون 24 17

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 23 17

الزقازيق 24 17

شبين الكوم 24 17

طنطا 23 17

دمياط 22 18

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 24 17

السويس 25 18

العريش 22 15

رفح 21 16

رأس سدر 26 19

نخل 23 9

كاترين 18 7

الطور 27 19

طابا 24 20

شرم الشيخ 27 20

الإسكندرية 23 17

العلمين الجديدة 23 17

مطروح 22 14

السلوم 20 13

سيوة 22 13

رأس غارب 26 21

الغردقة 27 20

سفاجا 28 21

مرسى علم 28 21

شلاتين 29 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 24 15

بني سويف 24 17

المنيا 25 16

أسيوط 26 14

سوهاج 25 16

قنا 25 17

الأقصر 25 17

أسوان 26 18

الوادي الجديد 26 14

أبوسمبل 27 18