مباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة في غزة..تحذيرعاجل من الأرصاد حول الساعات المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخير.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3109 جنيهات للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2720 جنيها.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد :



العظمى الصغرى

القاهرة 24 - 16

الإسكندرية 22- 18

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.55 جنيه للبيع، و 33.43 جنيه للشراء

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل تجهيز الوزارة لسيارات إسعاف وحضانات للأطفال على معبر رفح، قائلًا إن 39% من الإصابات التي تم استقبالها من الأطفال سواء من المصابين نتيجة القصف.

ذكر فريق تابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 291 مريضًا ما زالوا داخل مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة، وسط إجلاء الاحتلال الإسرائيلي لمرضى آخرين من هناك، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، تواصل إدخال شحنات الوقود لقطاع غزة عبر معبر رفح.

إدخال 200 ألف لتر من الوقود لقطاع غزة

وأكدت "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف المصرية تصطف لاستقبال جرحى غزة، لافتة إلى أنه تم استقبال 240 شخصا من مزدوجي الجنسية بالمعبر.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي قطاع الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات أهمية كبيرة للغاية، مؤكداً أنه تم زيارة 6 شركات اليوم في المنطقة الإدارية شرق القاهرة.

أكدت مصادر وجود مباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة والإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة.

وأضاف مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، عن وجود تحركات مصرية مكثفة مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف بشأن التهدئة في قطاع غزة.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

الأرصاد:موجة التقلبات الجوية بدأت منذ مساء أمس

وقالت " غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضاية "الأولى المصرية"، إن موجة التقلبات الجوية بدأت منذ مساء أمس، وذروتها اليوم، حيث بدأ سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد ومستمرة حتى الآن على بعض المناطق من الجمهورية.



قال الرئيس الفلسطيني، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة.