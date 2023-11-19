فريق أممي: 32 طفلا في حالة حرجة ما زالوا بمستشفى الشفاء

ذكر فريق تابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن 291 مريضًا ما زالوا داخل مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة، وسط إجلاء الاحتلال الإسرائيلي لمرضى آخرين من هناك، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

وكان بين الذين بقوا 32 طفلًا في حالة حرجة للغاية، بالإضافة إلى مصابين بجروح شديدة ومتعددة، وآخرين يعانون إصابات في العمود الفقري وغير قادرين على الحركة.

المرضى وأفراد الأطقم الطبية الذين تحدثوا إلينا كانوا مرعوبين

وقالت منظمة الصحة العالمية، التي قادت المهمة، إن فريقها تمكن من القيام بجولة داخل مستشفى الشفاء، لمدة ساعة بعد مغادرة نحو 2500 من النازحين والمرضى والموظفين للمستشفى، صباح أمس السبت.

وأضافت المنظمة، أن "المرضى وأفراد الأطقم الطبية الذين تحدثوا إلينا كانوا مرعوبين على سلامتهم وصحتهم، وطلبوا الإجلاء".

ووصفت المنظمة المستشفى، بأنه "منطقة موت"، وذكرت أن المزيد من الفرق ستحاول الوصول إلى مستشفى الشفاء خلال الأيام المقبلة، في مسعى لإجلاء المرضى إلى جنوب غزة، إذ تكتظ المستشفيات هناك أيضًا.