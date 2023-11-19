عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي يهاجم قرار إدخال الوقود إلى غزة: أمريكا لن تفعل ذلك

إيتمار بن جفير
إيتمار بن جفير

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، صباح اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وقال بن جفير بحسب موقع “والا” العبري: إن الولايات المتحدة لن تعطي الوقود أبدًا لمن يحتجز رهائنها".

وأضاف: “التفكير يجب أن يكون له خط أحمر.. الخط الأحمر هو شعبكم، علينا أن نفعل كل شيء من أجل جلب الأسرى لدينا”.

وفي وقت لاحق وجه الوزير انتقادا آخر لحكومة الحرب "يزعجني أنه في النهاية هناك ما يسمى بحكومة الحرب، هؤلاء الأشخاص الذين قادوا في النهاية المفهوم الأمني ​​للبلاد". 

وقال: كنت من الذين يعتقدون أنه لا يجب إدخال قنينة ماء حتى تعلم ماذا يحدث مع الأسرى، لا أعرف ماذا يحدث مع الأطفال والنساء.. لا ينبغي أن يدخل أي شيء إلى غزة، وبالتأكيد ليس الوقود".

وأضاف: يجب أن يقال للأمريكيين إنهم لن يقدموا الوقود أبداً لأي شخص يحتجز مواطنيهم، وأنهم لا يعرفون ما هو وضعهم. ولا يحصلون حتى على زيارة من الصليب الأحمر.

إدخال الوقود إلى قطاع غزة إيتمار بن جفير مجلس الوزارء الإسرائيلي الولايات المتحدة غزة أزمة الوقود في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

بعد قرار جوجل.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

ترشيحاتنا

بينهم ثلاث سيدات وصحفيان.. الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا من الضفة

200 مليون سيجارة يوميًا| تفاصيل صادمة عن سبب ارتفاع أسعارها وجدول زيادتها بالكامل

رئيس وزراء قطر: ما حدث في «الشفاء» جريمة.. وعلى العالم اتخاذ موقف

شكري: نقدر الجهود المصرية القطرية المشتركة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين

زواج الرجل بشقيقة زوجته بعد رحيلها.. هل يلزمه انتظار العدة؟

آخر التطورات.. الصحة العالمية تحاول إجلاء أكبر عدد من مرضى مستشفى الشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. هايدي موسى تثير الجدل بصورتها | شاهد

فانلة كات .. عمرو دياب يثير الجدل بملابسه في دبي |شاهد

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

أبرز إطلالات المتسابقات على لقب ملكة جمال الكون 2023.. شاهد

فيديو

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ