وزير إسرائيلي يهاجم قرار إدخال الوقود إلى غزة: أمريكا لن تفعل ذلك

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، صباح اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وقال بن جفير بحسب موقع “والا” العبري: إن الولايات المتحدة لن تعطي الوقود أبدًا لمن يحتجز رهائنها".

وأضاف: “التفكير يجب أن يكون له خط أحمر.. الخط الأحمر هو شعبكم، علينا أن نفعل كل شيء من أجل جلب الأسرى لدينا”.

وفي وقت لاحق وجه الوزير انتقادا آخر لحكومة الحرب "يزعجني أنه في النهاية هناك ما يسمى بحكومة الحرب، هؤلاء الأشخاص الذين قادوا في النهاية المفهوم الأمني ​​للبلاد".

وقال: كنت من الذين يعتقدون أنه لا يجب إدخال قنينة ماء حتى تعلم ماذا يحدث مع الأسرى، لا أعرف ماذا يحدث مع الأطفال والنساء.. لا ينبغي أن يدخل أي شيء إلى غزة، وبالتأكيد ليس الوقود".

وأضاف: يجب أن يقال للأمريكيين إنهم لن يقدموا الوقود أبداً لأي شخص يحتجز مواطنيهم، وأنهم لا يعرفون ما هو وضعهم. ولا يحصلون حتى على زيارة من الصليب الأحمر.