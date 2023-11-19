الرئيس الفلسطيني: نرفض بشكل قاطع التهجير من قطاع غزة أو الضفة

قال الرئيس الفلسطيني، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة.

وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس.

وشدد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس الفلسطيني، هاتفيا لنظيره الفرنسي ضرورة ضغط فرنسا على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني