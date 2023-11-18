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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار على عدة محافظات خلال ساعات.. والأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منا رغانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع مع مساء اليوم أن تشهد البلاد بعض التقلبات الجوية على المناطق الساحلية ومحافظات شمال الوجه البحري، حيث ستزيد كميات الأمطار وتتحول إلى أمطار متوسطة على مطروح والعلمين والإسكندرية و البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأضافت "غانم" خلال تصريحات تلفزيوينة، أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، بجانب وجود اضطراب الملاحة البحرية، مؤكدة أهمية ارتداء الملابس الخريفية أثناء الليل واصطحاب الجواكيت خلال الفترة المتأخرة منه وذلك لانخفاض درجات الحرارة

و أشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس معتدلًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وبعض المناطق من شمال الصعيد بينما يسود طقس على حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل يسود طقس مائل للبرودة على أغلب محافظات الجمهورية خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية تتكون كثيفة في بعض المناطق مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وذلك في ساعات الصباح الباكر والتي سرعان ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد الأرصاد الجوية الشبورة المائية الامطار الطقس

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