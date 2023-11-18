عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن اليوم يشهد أيضًا استقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، لافتة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس معتدلًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وبعض المناطق من شمال الصعيد بينما يسود طقس على حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل يسود طقس مائل للبرودة على أغلب محافظات الجمهورية خاصة في ساعات الليل المتأخرة.


ولفتت إلى أن الشبورة المائية تتكون كثيفة في بعض المناطق مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وذلك في ساعات الصباح الباكر والتي سرعان ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

زيادة 1% للموظفين.. شروط تسوية معاشات العجز الكامل أو الوفاة بقانون التأمينات

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

فيه أحسن منه..حسام حسن يعلق على صفقة الأهلي مع عمر كمال

ترشيحاتنا

خلال أيام.. ضربة قاصمة للمحتكرين وانخفاض أسعار السجائر بهذا الموعد| ماذا يحدث؟

الأردن: عدد كبير من العاملين بالمستشفى الميداني في غزة أصيبوا بضربات إسرائيلية

الأغذية العالمي: يجب إدخال الوقود إلى غزة وعمل تعاهدات بعدم قصف المخابز

خلال إطلاق قافلة تحيا مصر.. مدبولي: لم نتأخر أبدا عن أهالينا في غزة

الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الشفاء خلال ساعة واحدة

بوريل: السلطة الفلسطينية فقط يمكنها السيطرة على غزة بعد الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

وصفة اقتصادية.... طريقة عمل بطاطس متبلة

حقيقة انفصال طارق صبري وشيري عادل.. 20 صورة تجمع بينهما أثارت الجدل

بعد طلاقها.. بوسي بإطلالة مبهرة| شاهد

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ