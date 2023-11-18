معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن اليوم يشهد أيضًا استقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، لافتة إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس معتدلًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وبعض المناطق من شمال الصعيد بينما يسود طقس على حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل يسود طقس مائل للبرودة على أغلب محافظات الجمهورية خاصة في ساعات الليل المتأخرة.



ولفتت إلى أن الشبورة المائية تتكون كثيفة في بعض المناطق مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وذلك في ساعات الصباح الباكر والتي سرعان ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.