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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

تأثير نوة المكنسة
تأثير نوة المكنسة - حالة الطقس

نوة المكنسة.. هذا الاسم الذي يلقي بتوابع من القلق بشأن حالة الطقس، ويصاحب توقيتها تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب ما يتبعها من سوء حالة الطقس خاصة بالمدن والمحافظات الساحلية. 

ما هي نوة المكنسة ؟

سميت نوة المكنسة بهذا الأسم، لأن الصيادين أطلقوا عليها «المكنسة»، بسبب قيامها بكنس البحر من التغيرات الشديدة، وذلك بسبب شدة الرياح الباردة التي تهب، وهى رياح شمالية غربية، تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء مدة النوة.

وتظهر نوة المكنسة في محافظة الإسكندرية، وتعرف بأنها واحدة من أصعب النوات على المدينة الساحلية، حيث يصاحبها هطول أمطار غزيرة، وتعد البداية الحقيقية لبداية موسم الشتاء الجديد.

مدة وموعد نوة المكنسة 

تستمر نوة المكنسة لمدة 4 أيام أيضا، وتتبعها رياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح، بالإضافة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

تظهر نوة المكنسة منتصف شهر نوفمبر من كل عام، حيث ظهرت أمس الخميس 16 نوفمبر، وتشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح، وفقا لجدول النوات.

تستمر نوة المكنسة 4 أيام بعد ظهورها لتختفي بعد ذلك، حيث ظهرت 16 نوفمبر الجاري ومن المقرر أن 19 نوفمبر الجاري، وسط تحذيرات من الأرصاد للمواطنين بتوخي الحذر خلال هذه الفترة.

تأثير نوة المكنسة على الطقس

حذرت الأرصاد الجوية، المواطنين، من نوة المكنسة، التي تضرب سواحل محافظة الإسكندرية حاليا، ويصاحبها أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وفقا للأرصاد الجوية، فإن النوات ومن ضمنها نوة المكنسة تؤثر على المحافظات الساحلية وخاصة محافظة الإسكندرية، وبعض المحافظات الأخرى المطلة على البحر المتوسط، بينما المناطق الداخلية فليس لها علاقة بالنوات.

وفيما يخص الطقس، هناك نوات تسبب أمطارًا غزيرة وتكون هي السبب الرئيسي في تساقطها، ولكن ذلك متعلق بالمناطق الساحلية، وبالإضافة إلى ذلك تسبب النوات أيضًا، ارتفاعًا في أمواج البحر، ونشاط للرياح، وذلك حسب كل نوة وموعد حدوثها.

ما المحافظات المتأثرة بنوة المكنسة ؟

المحافظات الأكث ثر تأثرا بـ نوة المكنسة هي المحافظات الساحلية على البحر المتوسط حيث تبلغ ذروتها بمحافظة الاسكندرية وتمتد إلى مطروح غربا والبحيرة شرقًا.

وتكون توابع الطقس السيء لنوة المكنسة أقل تأثيرًا في باقي المحافظات.

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