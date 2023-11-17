عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ما هي نوة "المكنسة" ومتى تنتهي؟

نوة المكنسة
نوة المكنسة

حذرت الأرصاد الجوية، المواطنين، من نوة المكنسة، التي تضرب سواحل محافظة الإسكندرية حاليا، ويصاحبها أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وفقا للأرصاد، تتبع هذه النوة، رياح شمالية غربية، تكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح، بالإضافة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

بدوره أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

نوة المكنسة تضرب الإسكندرية| شاهد ماذا فعلت في عروس المتوسط؟

نوة المكنسة على الأبواب.. صرف الإسكندرية تستعد بـ187 سيارة ومعدة لمواجهة الأمطار

ما هي نوة المكنسة؟

تظهر نوة المكنسة في محافظة الإسكندرية، وتعرف بأنها واحدة من أصعب النوات على المدينة الساحلية، حيث يصاحبها هطول أمطار غزيرة، وتعد البداية الحقيقية لبداية موسم الشتاء الجديد.

تستمر نوة المكنسة لمدة 4 أيام أيضا، وتتبعها رياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح، بالإضافة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وسميت نوة المكنسة بهذا الأسم، لأن الصيادين أطلقوا عليها «المكنسة»، بسبب قيامها بكنس البحر من التغيرات الشديدة، وذلك بسبب شدة الرياح الباردة التي تهب، وهى رياح شمالية غربية، تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء مدة النوة.

ما تأثير نوة المكنسة على الطقس؟

وفقا للأرصاد الجوية، فإن النوات ومن ضمنها نوة المكنسة تؤثر على المحافظات الساحلية وخاصة محافظة الإسكندرية، وبعض المحافظات الأخرى المطلة على البحر المتوسط، بينما المناطق الداخلية فليس لها علاقة بالنوات.

وفيما يخص الطقس، هناك نوات تسبب أمطارًا غزيرة وتكون هي السبب الرئيسي في تساقطها، ولكن ذلك متعلق بالمناطق الساحلية، وبالإضافة إلى ذلك تسبب النوات أيضًا، ارتفاعًا في أمواج البحر، ونشاط للرياح، وذلك حسب كل نوة وموعد حدوثها.

متى تنتهي نوة المكنسة؟

تظهر نوة المكنسة منتصف شهر نوفمبر من كل عام، حيث ظهرت أمس الخميس 16 نوفمبر، وتشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح، وفقا لجدول النوات.

تستمر نوة المكنسة 4 أيام بعد ظهورها لتختفي بعد ذلك، حيث ظهرت 16 نوفمبر الجاري ومن المقرر أن 19 نوفمبر الجاري، وسط تحذيرات من الأرصاد للمواطنين بتوخي الحذر خلال هذه الفترة.

كيف تتعامل مع نوة المكنسة؟

قدمت محافظة الإسكندرية عدد من النصائح لمواطنين للتعامل مع النوات، خاصة نوة المكنسة ومنها:

- يفضل إلغاء المواعيد غير الضرورية، عند وجود النوة غزيرة الأمطار، والتي يصعب التحرك بشكل سلس خلالها.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى مؤشر 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة المهددة بالانهيار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

نوة المكنسة موعد نوة المكنسة موعد انتهاء نوة المكنسة نوة اسكندرية الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

بعد اعلان وفاتها في الأسر.. جيش الاحتلال يعثر على جثة المجندة مارسيانو |تفاصيل

مفاجأة مدوية | شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

موضوعات متعلقة

العمل في 10 سنوات.. تشغيل 7 ملايين مواطن وخفض البطالة إلى 7% |تفاصيل

يكفي إنجاز الرئيس لحياة كريمة| مدبولي في حوار المصارحة: نفذنا مشروعات بـ9.4 تريليون جنيه.. وهذا سر انقطاع الكهرباء

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

هل الحسد يسبب الموت وكيف عالج النبي المحسود؟ اتبع الطريقة النبوية للشفاء العاجل

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ما هي نوة "المكنسة" ومتى تنتهي؟

بمدى يصل لـ 350 كم.. بيجو تكشف عن E-Traveller الجديدة

خسائر مباشرة.. حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بالقرب من مثلث الطيحات

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

برفقة السفير الألماني.. آلاف الإسرائيلين في مسيرات حاشدة بالقدس لإطلاق سراح الرهائن| شاهد

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. معلومات غير متوقعة لا تعرفها من قبل

بدون لحوم.. طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه

فيديو

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ