تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ما هي نوة "المكنسة" ومتى تنتهي؟

حذرت الأرصاد الجوية، المواطنين، من نوة المكنسة، التي تضرب سواحل محافظة الإسكندرية حاليا، ويصاحبها أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وفقا للأرصاد، تتبع هذه النوة، رياح شمالية غربية، تكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح، بالإضافة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

بدوره أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ما هي نوة المكنسة؟

تظهر نوة المكنسة في محافظة الإسكندرية، وتعرف بأنها واحدة من أصعب النوات على المدينة الساحلية، حيث يصاحبها هطول أمطار غزيرة، وتعد البداية الحقيقية لبداية موسم الشتاء الجديد.

تستمر نوة المكنسة لمدة 4 أيام أيضا، وتتبعها رياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح، بالإضافة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وسميت نوة المكنسة بهذا الأسم، لأن الصيادين أطلقوا عليها «المكنسة»، بسبب قيامها بكنس البحر من التغيرات الشديدة، وذلك بسبب شدة الرياح الباردة التي تهب، وهى رياح شمالية غربية، تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء مدة النوة.

ما تأثير نوة المكنسة على الطقس؟

وفقا للأرصاد الجوية، فإن النوات ومن ضمنها نوة المكنسة تؤثر على المحافظات الساحلية وخاصة محافظة الإسكندرية، وبعض المحافظات الأخرى المطلة على البحر المتوسط، بينما المناطق الداخلية فليس لها علاقة بالنوات.

وفيما يخص الطقس، هناك نوات تسبب أمطارًا غزيرة وتكون هي السبب الرئيسي في تساقطها، ولكن ذلك متعلق بالمناطق الساحلية، وبالإضافة إلى ذلك تسبب النوات أيضًا، ارتفاعًا في أمواج البحر، ونشاط للرياح، وذلك حسب كل نوة وموعد حدوثها.

متى تنتهي نوة المكنسة؟

تظهر نوة المكنسة منتصف شهر نوفمبر من كل عام، حيث ظهرت أمس الخميس 16 نوفمبر، وتشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح، وفقا لجدول النوات.

تستمر نوة المكنسة 4 أيام بعد ظهورها لتختفي بعد ذلك، حيث ظهرت 16 نوفمبر الجاري ومن المقرر أن 19 نوفمبر الجاري، وسط تحذيرات من الأرصاد للمواطنين بتوخي الحذر خلال هذه الفترة.

كيف تتعامل مع نوة المكنسة؟

قدمت محافظة الإسكندرية عدد من النصائح لمواطنين للتعامل مع النوات، خاصة نوة المكنسة ومنها:

- يفضل إلغاء المواعيد غير الضرورية، عند وجود النوة غزيرة الأمطار، والتي يصعب التحرك بشكل سلس خلالها.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى مؤشر 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة المهددة بالانهيار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.