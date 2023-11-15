نوة المكنسة تضرب الإسكندرية| شاهد ماذا فعلت في عروس المتوسط؟

بدأ فصل الشتاء، وبدأت معه نوة المكنسة أولى نوات الشتاء التي تتعرض لها عروس البحر المتوسط، حيث تتعرض الإسكندرية لـ 13 نوة طوال هذا الفصل، فماذا فعلت نوة المكنسة منذ بدايتها..

بدء نوة المكنسة على الإسكندرية

وتعرضت عدة مناطق متفرقة في مدينة الإسكندرية، وأجزاء من الساحل الشمالي، أمس، إلى هطول أمطار رعدية غزيرة، والتي صاحبتها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع بدء نوة المكنسة.

على الرغم من بدء نوة المكنسة، استمرت حركة الملاحة البحرية وسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية في مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لوجود ارتفاعات أمواك البحر في المعدلات الطبيعية حتى الآن.

رفع درجة الاستعدادات القصوى بالإسكندرية

كلف الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ، برفع درجة الإستعدادات لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في مينائي الإسكندرية والدخيلة.

كما أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوائ ودفع ما يقرب من 180 سيارة ومعدة للتمركز بالمناطق الساخنة، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السئ وهطول الأمطار المصاحبة للنوات.

وفي نفس السياق وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شركة مياه الشرب بالجاهزية التامة للسيطرة على السيول والأمطار التي تحدث في موسم الشتاء، بالتزامن مع بدء أولى نواته - نوة المكنسة-.

صورة أرشيفية

حالة الطقس في عروس البحر المتوسط

يشهد طقس محافظة الإسكندرية، اليوم، شبورة مائية كثيفة أحيانًا مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع استمرار تجمع للسحب المنخفضة.

بدأت نوة المكنسة مبكرًا عن موعدها بيومين، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية تكنس البحر، ونشرت شركة الصرف الصحي 187 سيارة شفط ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار، خاصة في الأماكن التي تعاني مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

حالة الطقس اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار فى انخفاض درجات الحرارة، ولكن كميات الأمطار اليوم تكون أقل من أمس، وتنحصر فى بعض الأماكن الموجودة فى شمال البلاد، أى بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يوجد إنخفاض فى درجات الحرارة خلال فترة الليل، وهذا من المتوقع خلال الأيام القادمة، موضحة أن هناك استمرار إنخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، وتعتبر درجات الحرارة خلال فترات النهار حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، وتتراوح العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال27 وال28 درجة مئوية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال فترة النهار تحديدا فترة الظهيرة معتدل تماما فى معظم المناطق الموجودة فى السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل سيكون هناك مزيد من إنخفاضات درجات الحرارة والأجواء مائلة للبرودة فى معظم محافظات الجمهورية.