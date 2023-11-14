حظرتها السويد فحفظها العالم| حكاية أشهر أغنية عن فلسطين منذ 45 عامًا

45 عامًا مرت على طرح الأغنية السويدية الشهيرة «تحيا فلسطين» الشهيرة، وعلى الرغم من قِدم الأغنية التي تعود لسبعينيات القرن الماضي، لكنها انتشرت مجددًا بتقنية الذكاء الاصطناعي، ليظن البعض أنها حديثة، فما قصتها؟ ولماذا عادت من جديد؟..

حكاية أشهر أغنية عن فلسطين

عادت الأغنية السويدية « تحيا فلسطين» إلى الساحة مرة أخرى بعد مرور أكثر من 45 عامًا منذ طرحها، حيث رددها الآلاف من المتظاهرين في السويد واليونان وبريطانيا ومختلف الدول الأوروبية وأمريكا، لتخرج الأغنية إلى النور مرة أخرى منددة بالحرب الإسرائيلية التي اندلعت على قطاع غزة مؤخرًا.

مع تصاعد العدوان على قطاع غزة، والحرب المتداولة إعلاميًا بين مناصري القضية الفلسطينية ومعاديها، ومحاولات حظر أي منشورات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت مؤخرًا تنتشر الأغنية السويدية «تحيا فلسطين»، لتتحول إلى أيقونة لدعم غزة.

لاقت أغنية «تحيا فلسطين» رواجًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ما قام البعض باستخدامها على بعض الصور واللقطات للشعب الفلسطيني من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، واستخدام لقطات لتواجدهم في أرضهم وابتسامة بريئة وكأنهم تحرروا من العدو الصهيوني، رغم الدمار على أرض الواقع للأرض بأكملها بسبب عمليات القصف المستمرة من هجمات جيش الإحتلال الإسرائيلي.

نشأة أغنية تحيا فلسطين

تعود أغنية تحيا فلسطين إلى فرقة كوفية سويدية فلسطينية، تم تقديمها لأول مرة في حفل غنائي في العاصمة السويدية استوكهولم عام 1978م، وكان قد كتبها الفنان جورج توتري، وهو فلسطيني هاجر إلى السويد بعد الحرب عام 1967م، وقام بتأسيس الفرقة في سبعينيات القرن الماضي، ليروي من خلالها القضية الفلسطينية.

وكان جورج توتري قد تحدث بان الظروف الت كتب فيها الأغنية كانت تلبي الحاجة إلى التعريف بالفلسطينيين وقضيتهم، وكانت السويد كغيرها من بعض دول العالم لا تعرف إلى القليل جدًا عن وجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني.

اتُهمت الأغنية بمعادة السامية لأنها تتضمن عبارة تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية، حتى أن البرلمان السويدي عقد جلسة لمناقشة مضمونها بعد أن غناها متظاهرون من شباب الحزب الاشتراكي السويدي في يوم العمال العالمي 2019، ووصف رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أعضاء حزبه آنذاك بأنهم معادون للسامية بسبب غنائهم كلمات معادية للصهيونية ودعا إلى حظر الأغنية، إلا أن العالم اجمع عاد من جديد ليغني الأغنية مرة أخرى في ظل تصاعد الأزمة في القضية الفلسطينية.

كلمات أغنية تحيا فلسطين

تحيا تحيا تحيا فلسطين..

تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية..

نحن زرعنا الأرض..

ونحن حصدنا القمح..

ونحن قطفنا الليمون..

وعصرنا الزيتون..

وكل العالم يعرف أرضنا، تحيا تحيا تحيا فلسطين.

تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية..

ونحن رمينا الحجارة على الجنود والشرطة، ونحن أطلقنا الصواريخ على أعدائنا، وكل العالم يعرف عن كفاحنا..

تحيا تحيا تحيا فلسطين، تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية..

سوف نحرر أرضنا من الإمبريالية ..

وسوف نعمر بلادنا نحو الاشتراكية..

العالم بأجمعه سيشهد ذلك..

تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية.