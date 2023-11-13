نوة المكنسة على الأبواب.. صرف الإسكندرية تستعد بـ187 سيارة ومعدة لمواجهة الأمطار

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من اليوم استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية وبدء نوة المكنسة.

وأعلن عن تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية خصوصا بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.



وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.