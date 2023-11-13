غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بسبب الشبورة

تنوه محافظة الإسكندرية أنه تم إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، بدءًا من منتصف الليل ويستمر الغلق حتى الساعات الأولى فجر اليوم الاثنين أو حتى وضوح الرؤية.

جاء ذلك بناءً على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

افادت محافظة الإسكندرية ، ان ذلك للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب بالسادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.