عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في إطار تحليل الظروف الجوية المتوقعة في مصر، نستعرض في هذا التقرير تفاصيل مفصلة حول تأثير نوة المكنسة على الحالة الجوية في البلاد. حيث تقدم الدكتورة منار غانم، الخبيرة في علم الأرصاد الجوية، معلومات هامة تكشف عن الظروف المتوقعة خلال الأيام القادمة.

 

تحليل تأثير نوة المكنسة

وبحسب الدكتورة منار غانم، فإن نوة المكنسة من المقررة أن تبدأ في السادس عشر من نوفمبر، ولكن يتوقع أن يكون التأثير الفعلي لها يوم الأحد القادم. ومن المتوقع أن تشهد معظم المحافظات هطول أمطار غزيرة خلال هذه الفترة.

 

تأثير الأمطار المتوقعة

ومن المتوقع أن تتسبب نوة المكنسة في هطول أمطار غزيرة على معظم المحافظات المصرية. وفقًا لتحليلات الخبراء، يتوقع أن تكون هذه الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة، مع فرصة لتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

الجوية نوة المكنسة الأرصاد الجوية مصر المحافظات امطار السواحل الشمالية التحذيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

موضوعات متعلقة

اختفاء مجتمعات وانقراض كائنات| العلماء يحذرون من خطر مرعب يهدد الأرض.. يحدث خلال أشهر قليلة

حلم المونديال يبدأ من جيبوتي| المنتخب يقص شريط التصفيات.. وعد من محمد صلاح.. وهذه القنوات الناقلة

إسرائيل تستعين بالصقور في حرب غزة| شاهد ماذا وجد الاحتلال بـ مستشفى الشفاء؟.. وحماس: “مسرحية”

عقوبة قاسية في انتظار هؤلاء| مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ جرائم التحرش والتنمر

الأمطار وصلت الصعيد| تحذير عاجل من الأرصاد خلال الساعات المقبلة.. وهذا موعد انتهاء الموجة

مصر تتطهر من أخطر آفة| الحكومة تبدأ إزالة آخر منطقة عشوائية خطرة بالقاهرة.. تعرف عليها

شاهد| فضيحة أمام حشد من المشاركين في قمة أوروبا.. وزير يقبل نظيرته الألمانية على الهواء

أخطاء لا تفعلها| تحذير عاجل من الشراء بهذه البطاقات عبر الإنترنت.. خبير تقني يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

كاستينج تمثيل.. الداخلية تداهم مقر تصوير فيديوهات الشباب بالدقي

شرط واحد لتراجع الزمالك عن بيع أحمد فتوح.. ما هو؟

الإدارية العليا: الشك في الجريمة يُفسر لصالح المتهم

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

زاهي حواس : أجمل الأشياء يراها زائرو رمسيس وذهب الفراعنة بـ سيدني

الجانب الفلسطيني تسلم 1999 طن مستلزمات طبية.. مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض جمالها في إطلالة جديدة| شاهد

يتسبب فى أمراض خطيرة.. حيل مذهلة تخلصك من التوتر

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

رفقة أخيها.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

على أنقاض7 أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر.. والاحتلال يستعين بالصقور|فما السبب؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ