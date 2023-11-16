استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

في إطار تحليل الظروف الجوية المتوقعة في مصر، نستعرض في هذا التقرير تفاصيل مفصلة حول تأثير نوة المكنسة على الحالة الجوية في البلاد. حيث تقدم الدكتورة منار غانم، الخبيرة في علم الأرصاد الجوية، معلومات هامة تكشف عن الظروف المتوقعة خلال الأيام القادمة.

تحليل تأثير نوة المكنسة

وبحسب الدكتورة منار غانم، فإن نوة المكنسة من المقررة أن تبدأ في السادس عشر من نوفمبر، ولكن يتوقع أن يكون التأثير الفعلي لها يوم الأحد القادم. ومن المتوقع أن تشهد معظم المحافظات هطول أمطار غزيرة خلال هذه الفترة.

تأثير الأمطار المتوقعة

ومن المتوقع أن تتسبب نوة المكنسة في هطول أمطار غزيرة على معظم المحافظات المصرية. وفقًا لتحليلات الخبراء، يتوقع أن تكون هذه الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة، مع فرصة لتساقط حبات البرد في بعض المناطق.