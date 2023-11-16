عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة “صدى البلد” شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم، بالإضافة لتعرض مدينة الإسكندرية لأولى النوات في شتاء هذا العام، حيث تعرضت الإسكندرية لنوة المكنسة والتى جاءت هذا العام قبل موعدها، وهى من أشد النوات التى تهب على عروس البحر الأبيض المتوسط.


وتعتبر الاسكندرية من اكثر المحافظات تعرضًا للنوات وهبات الرياح لموقعها المتميز علي البحر الأبيض المتوسط، حيث تتعرض فى فصل الشتاء لـ 13 نوة،  والنوة هي عبارة عن رياح قادمة من البحر إلى الأرض في الغالب وتأتى في بعض الأحيان بالأمطار الشديدة وأخرى تأتي برياح ساخنة في الصيف تؤثر على الحياة اليومية ويعرف مواعيدها كثير من الخبراء المعنيين بحالة الطقس والبحر وايضا الصياديون.


و أطلق الصيادون اسم المكنسة على هذه النوة بسبب قيامها بكنس البحر من التغيرات الشديدة، لشدة الرياح الباردة التي تهب بالتزامن معها، وتكون الرياح شمالية غربية، تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء النوة، وتستمر نوة المكنسة لمدة 4 أيام متتالية، ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية تكنس البحر.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

الطقس الاسكندرية لنوة المكنسة شروق عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

مد العمل بقواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد بسيناء

حلم المونديال يبدأ من جيبوتي| المنتخب يقص شريط التصفيات.. وعد من محمد صلاح.. وهذه القنوات الناقلة

صحف السعودية|المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن بـ اعتماد هدنة إنسانية في غزة.. إسرائيل تعاود دخول مجمع الشفاء

صدم الزمالك| محامي كهربا يحدد موعد دفع الغرامة.. اللاعب مكمل والفلوس هتتأخر لهذا السبب

لمحبي الهواتف النادرة.. خصومات البلاك فريداي بقيمة 6200 جنيه على موبايلات OnePlus

بعد غلاء أسعاره ... اعرف بدائل السكر الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة قصيرة ومؤلمة من طفلة عن الأوضاع في غزة.. ماذا قالت؟

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ