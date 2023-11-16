نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

قدمت مذيعة “صدى البلد” شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم، بالإضافة لتعرض مدينة الإسكندرية لأولى النوات في شتاء هذا العام، حيث تعرضت الإسكندرية لنوة المكنسة والتى جاءت هذا العام قبل موعدها، وهى من أشد النوات التى تهب على عروس البحر الأبيض المتوسط.



وتعتبر الاسكندرية من اكثر المحافظات تعرضًا للنوات وهبات الرياح لموقعها المتميز علي البحر الأبيض المتوسط، حيث تتعرض فى فصل الشتاء لـ 13 نوة، والنوة هي عبارة عن رياح قادمة من البحر إلى الأرض في الغالب وتأتى في بعض الأحيان بالأمطار الشديدة وأخرى تأتي برياح ساخنة في الصيف تؤثر على الحياة اليومية ويعرف مواعيدها كثير من الخبراء المعنيين بحالة الطقس والبحر وايضا الصياديون.



و أطلق الصيادون اسم المكنسة على هذه النوة بسبب قيامها بكنس البحر من التغيرات الشديدة، لشدة الرياح الباردة التي تهب بالتزامن معها، وتكون الرياح شمالية غربية، تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء النوة، وتستمر نوة المكنسة لمدة 4 أيام متتالية، ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية تكنس البحر.

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