اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج خليجي لـ هنا الزاهد.. شاهد

عقب الإعلان عن انفصال الفنانة هنا الزاهد و زوجها الفنان أحمد فهمي، أثار الفنان الكوميدي الكويتي أحمد النجار، حالة من الجدل، بسبب التعليق الذي كتبه، ردا على إعلان الفنانة هنا الزاهد، عن انفصالها مساء أمس، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام".

كوميديان كويتي يطلب الزواج من هنا الزاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور للإعلامية الكويتية مي العيدان، الذي أوضحت خلاله أن الكوميديان الكويتي أحمد النجار، لديه الرغبة في الزواج من الفنانة هنا الزاهد، التي أعلنت عن انفصالها وزوجها أحمد فهمي.

ووضعت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، تعليق الفنان الكوميدي، وكتبت: "الفنان الكويتي أحمد النجار يعرض الارتباط على هنا الزاهد بعد إعلانها الانفصال الرسمي من زوجها أحمد فهمي".

الفنان الكويتي أحمد النجار

وعلق أحمد النجار، على منشور الفنانة هنا الزاهد، الخاص بالانفصال، وكتب: "وأنا موجود إن شاء الله".

رسميا.. انفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي

اعلنت الفنانة هنا الزاهد ، عبر خاصية القصص المصوّرة في صفحتها بموقع "إنستجرام"، عن انفصالها عن أحمد فهمي مساء أمس.

هنا وأحمد فهمي

وكتبت هنا الزاهد: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

شائعات انتهت بالانفصال

شهدت الأشهر الماضية، خروج شائعة انفصال الفنان أحمد فهمي عن الفنانة هنا الزاهد أكثر من مرة، خاصة على هامش احتفاله بالعرض الخاص لفيلمه "مستر إكس"، الذي طُرح في دور العرض السينمائي بموسم عيد الأضحى، أي قبل 5 أشهر تقريبا، ونفى فهمي وقتها ما يتردد بشأن انفصالهما.

هنا وفهمي

وأكد فهمي، أنه اعتاد على الشائعات، وفي حال مرور يوم دون خروج شائعة عليه يشعر بالقلق، مضيفا: "دي شغلنتي ودي ضريبتها، وبيطلع كلام صح وأحيانا غلط، لما بيكون فيه معلومة صح بأكدها ولو غلط بنفيها".

طلاق منذ 3 أشهر

شهدت الأشهر الماضية، توترا في العلاقة بين هنا وأحمد فهمي، ووصلت الخلافات بينهما إلى طريق مسدود، حيث تركت هنا منزل الزوجية خلال الثلاثة أشهر الماضية.

طلاق من ٣ أشهر

وكشفت مصادر مقربة، عن إاستقرار هنا في منزل والدتها، طوال الفترة الماضية، بعدما تم الاتفاق بين الثنائى على الانفصال بشكل رسمي في هدوء، بعد زواج 4 سنوات منذ عام 2019 بعد قصة حب قصيرة.

دور والدة فهمي في الطلاق

أكد المصدر، أن خلافات مستمرة بدأت بين أحمد فهمي وهنا بسبب خلافات هنا مع والدة فهمي، بسبب رغبة والدة فهمي في انجاب إبنها لأطفال من زوجته هنا الزاهد، وهو ما ترفضه هنا التي تركز في مسيرتها الفنية، وهو ما تسبب في أزمة عائلية.

فهمي ووالدته

لم يمر الأمر مرور الكرام، حيث دخل كريم فهمي وزوجته في المشكلة، بعدما نما الى علمه إهانة هنا لوالدته، وتحدث معها ومع شقيقه بشكل حاد، ليتطور الأمر إلى حذف كل منهما للآخر عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

الأخوين فهمي ووالدتهما وزوجاتهما

وقالت هنا الزاهد في تصريحات سابقة حول قصة الحمل ، أنها تشعر بأنها ليست على قدر المسؤلية حاليا كي تصبح أماً، وأنها تؤجل الفكرة لوقت آخر .