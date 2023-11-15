مواجهة سهلة رقميا.. موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لمرة القدم، لمواجهة منتخب جيبوتي، مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بها مع منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون، حيث انتظم منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا المدير الفني في معسكر مغلق في القاهرة، بداية من يوم الإثنين الماضي، وحتى يوم 20 من الشهر الجاري يتضمن مواجهتي جيبوتي وسيراليون.

مباراة سهلة رقميا

يخوض منتخب مصر مباراة سهلة رقميًا أمام منافسه جيبوتي، مساء غدًا الخميس 16 نوفمبر 2026، بالمواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

فيتوريا وصلاح

ويسعى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لتحقيق فوز كبير ومهم على حساب جيبوتي، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور وحصد النقاط الثلاثة في بداية مشواره بالمجموعة.

تدريب المنتخب

كما يأمل فيتوريا ولاعبو منتخب مصر في الحصول على دعم نفسي عال، بالفوز أمام جيبوتي، وذلك قبل السفر إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون بالجولة الثانية من المجموعة.

زيزو وصلاح ومروان

ومن المتوقع أن يدفع فيتوريا بالقوة الضاربة لـ منتخب مصر أمام جيبوتي، مع التركيز على استغلال الفرص لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في اللقاء.

حكم مباراة مصر وجيبوتي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين طاقم حكام من جنوب افريقيا لإدارة مباراة مصر وجيبوتي، بقيادة جيلي ألفريد شافاني كحكم ساحة، ويعاونه كل من ايلفاز سيتول مساعد أول وكاجارا ميكوينا مساعد ثان، ماسيكسول بامبيسو حكمًا رابعًا.

جيلي ألفريد شافاني

وينص نظام التأهل إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على صعود المنتخبات صاحبة المركز الأول مباشرة المونديال العالمي.

وكذلك سيتم اختيار أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في المجموعات، والتي تشارك في ملحق قاري، والفائز منها يشارك في ملحق عالمي ويتأهل لمنافسات المسابقة العالمية.

الفراعنة بالأحمر أمام جيبوتي بالأخضر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وجيبوتي المقرر إقامتها غدًا الخميس 16 نوفمبر 2023، عن ألوان الزي الذي سيرتديه الفريقان في اللقاء.

منتخب مصر

منتخب جيبوتي

وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب جيبوتي القميص الأخضر بالكامل.

موعد مباراة منتخب مصر مع جيبوتى

يلتقى المنتخب الوطنى الأول فى السادسة مساء غد الخميس، مع منتخب جيبوتى على استاد القاهرة الدولى، فى بداية مشواره فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتى

تذاع مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى على قناة أون تايم سبورت بعد حصولها على حقوق نقل مباريات الفراعنة فى تصفيات المونديال خارج وداخل مصر.

قائمة منتخب مصر أمام جيبوتي

حراسة المرمى.. محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي.

خط الدفاع.. محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط.. طارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي.

وفي الهجوم.. محمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.