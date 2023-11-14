عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

صدى البلد

بعدما حدد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعدا لزيارة نادي الزمالك، وتقرر أن تكون عقب انعقاد الجمعية العمومية للأهلي، وذلك تلبية لدعوة مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، لاحت في الأفق بوادر اعتذار الأهلي عن الزيارة.

txt

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير.. تعرف عليهم

txt

بركان غضب في الأهلي بسبب النتائج.. وفرصة الـ 5 مباريات تحسم مصير كولر

اعتذار الأهلي عن زيارة الزمالك

قدم مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاعتذار عن زيارة نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة، بسبب الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس النادي.

مجلس إدارة الأهلي

وكشف مصدر بالأهلي، أن مجلس إدارة النادي، أرسل خطابا لنادي الزمالك يعتذر فيه عن زيارة الأبيض يوم الخميس المقبل، وفقا للاتفاق المسبق، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لاحق لزيارة النادي الأهلي، في ظل السعي لعودة العلاقة المميزة بين الناديين مرة أخرى.

txt

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

txt

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

سر إلغاء زيارة الأهلي للزمالك

جاء تقدم مجلس الاهلى، بالاعتذار عن الزيارة فى الايام القادمة كما كان مخطط لها، بسبب تعرض العامرى فاروق، نائب رئيس الأهلى، لوعكة صحية خطيرة ـ كما تم توصيفها ـ حيث لا تزال حالته حرجة. 

العامري فاروق

وتقبل مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، اعتذار مجلس إدارة الأهلى، مؤكداً تفهمه للموقف، وأن سبب الاعتذار هو سبب طارئ، حيث سبق أن أوضح الأهلي، أن العامري خاض جراحة ناجحة في المخ، ويظل حاليًا بالعناية المركزة.

txt

هيشتغلوا مع بعض تاني| عمل جديد يجمع بيومي فؤاد ومحمد سلام.. ما هو؟

txt

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

استقرار الحالة الصحية لنائب رئيس الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، على إذاعة “أون سبورت”، عن أن الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، استقرت بعض الشيء، وذلك منذ ظهر الأحد.

شوبير

وقال شوبير، إن الأطباء قاموا بإخراج المادة المخدرة من جسمه، لكنه لا يزال في غياب عن الوعي، إلا أن هناك استقرارا في الحالة الصحية للعامري فاروق، لكنه غير مطمئن للغاية.

العامري والخطيب

واختتم شوبير تصريحاته قائلا إنه وجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يستمع من الطبيب المعالج للعامري فاروق عن تفاصيل الحالة الصحية وكأنه شقيقه.

txt

حكاية صائد البطولات وتدريب الزمالك وسر تواجد طارق حامد في القلعة البيضاء| تفاصيل

txt

لن تكون سهلة|جوارديولا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية ويكشف استعدادات السيتي

txt

كولر يحسمها| المدرب السويسري يقرر مصير موديست مع الأهلي.. مفاجأة للجميع

txt

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

لاعبو الأهلي يتسلمون برنامج أندرياس البدني

قال المصدر داخل الأهلي، إن أندرياس اندويا، مخطط الأحمال البدنية، منح اللاعبين عبر جروب الواتس الخاص برنامجا بدنيا لتنفيذه بشكل منفرد لكل لاعب، للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية والأوزان خلال الراحة السلبية من التدريبات.

أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية

من ناحية أخرى، كشف المصدر عن استمرار صلاح محسن في الأهلي، حيث إن لديه رغبة في إثبات نفسه، رافضا مناقشة أي عروض محلية للرحيل في يناير القادم. 

صلاح محسن

وأوضح المصدر، أن صلاح محسن ينتظر الحصول على فرصته مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، خاصة أن السويسري تمسك بعودته من سيراميكا كليوباترا للاستفادة منه في تدعيم هجوم الفريق.

إلغاء زيارة الخطيب زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك مجلس إدارة الأهلي نادي الزمالك حسين لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة| 5 خطوات

أسعار جنونية واختفاء بعض أنواع السجائر.. شعبة الدخان تكشف السبب

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

بعد عقوبات الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف مصير فتوح وصبحي مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

عقوبة قاسية في انتظار هؤلاء| مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ جرائم التحرش والتنمر

بروتوكول تعاون بين اتحاد العمال وشركة خدمات تعليمية لإدارة وتشغيل الجامعة العمالية

مواصلة للتصريحات المستفزة.. وزير إسرائيلي: إجلاء سكان غزة لدول أخرى الحل الإنساني الصحيح

من 40 لـ 45 جنيها|ماذا حدث في أسعار السكر الأبيض.. كيف ردت وزارة التموين؟

لأسباب قانونية.. الزمالك يكشف عن التفاوت بين عقوبات ثلاثي الفريق

أزمة غزة تقود أمريكا للهاوية.. الخارجية تفضح بايدن ومحاكمة تنتظره أمام القضاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: أنتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ