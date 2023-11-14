قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

بعدما حدد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعدا لزيارة نادي الزمالك، وتقرر أن تكون عقب انعقاد الجمعية العمومية للأهلي، وذلك تلبية لدعوة مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، لاحت في الأفق بوادر اعتذار الأهلي عن الزيارة.

اعتذار الأهلي عن زيارة الزمالك

قدم مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاعتذار عن زيارة نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة، بسبب الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس النادي.

مجلس إدارة الأهلي

وكشف مصدر بالأهلي، أن مجلس إدارة النادي، أرسل خطابا لنادي الزمالك يعتذر فيه عن زيارة الأبيض يوم الخميس المقبل، وفقا للاتفاق المسبق، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لاحق لزيارة النادي الأهلي، في ظل السعي لعودة العلاقة المميزة بين الناديين مرة أخرى.

سر إلغاء زيارة الأهلي للزمالك

جاء تقدم مجلس الاهلى، بالاعتذار عن الزيارة فى الايام القادمة كما كان مخطط لها، بسبب تعرض العامرى فاروق، نائب رئيس الأهلى، لوعكة صحية خطيرة ـ كما تم توصيفها ـ حيث لا تزال حالته حرجة.

العامري فاروق

وتقبل مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، اعتذار مجلس إدارة الأهلى، مؤكداً تفهمه للموقف، وأن سبب الاعتذار هو سبب طارئ، حيث سبق أن أوضح الأهلي، أن العامري خاض جراحة ناجحة في المخ، ويظل حاليًا بالعناية المركزة.

استقرار الحالة الصحية لنائب رئيس الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، على إذاعة “أون سبورت”، عن أن الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، استقرت بعض الشيء، وذلك منذ ظهر الأحد.

شوبير

وقال شوبير، إن الأطباء قاموا بإخراج المادة المخدرة من جسمه، لكنه لا يزال في غياب عن الوعي، إلا أن هناك استقرارا في الحالة الصحية للعامري فاروق، لكنه غير مطمئن للغاية.

العامري والخطيب

واختتم شوبير تصريحاته قائلا إنه وجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يستمع من الطبيب المعالج للعامري فاروق عن تفاصيل الحالة الصحية وكأنه شقيقه.

لاعبو الأهلي يتسلمون برنامج أندرياس البدني

قال المصدر داخل الأهلي، إن أندرياس اندويا، مخطط الأحمال البدنية، منح اللاعبين عبر جروب الواتس الخاص برنامجا بدنيا لتنفيذه بشكل منفرد لكل لاعب، للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية والأوزان خلال الراحة السلبية من التدريبات.

أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية

من ناحية أخرى، كشف المصدر عن استمرار صلاح محسن في الأهلي، حيث إن لديه رغبة في إثبات نفسه، رافضا مناقشة أي عروض محلية للرحيل في يناير القادم.

صلاح محسن

وأوضح المصدر، أن صلاح محسن ينتظر الحصول على فرصته مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، خاصة أن السويسري تمسك بعودته من سيراميكا كليوباترا للاستفادة منه في تدعيم هجوم الفريق.