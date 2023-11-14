مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

اعتمدت الحكومة، يوم الخميس الماضي، زيادة أسعار السجائر بقيم طفيفة بالتزامن مع إعلان تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب السجائر والتبغ، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج، ولاتزال أسعار بيع السجائر تشغل بال المدخنين، بعدما رفعت الشركة الشرقية إيسترن كومباني الحكومية، الأسبوع الماضي أسعار منتجاتها من التبغ أيضا.

زيادة أسعار السجائر المستوردة

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، اليوم الثلاثاء، عن زيادة أسعار منتجاتها بالسوق المصرية بعد تعديلات حكومية بزيادة ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ.

وقالت الشركة في بيان لها، لجميع المدخنين البالغين، إنها رفعت أسعار السجائر التقليدية للعلامات التجارية ميريت ومارلبورو وإل آند إم وغيرها من المنتجات الأخرى كالتبغ المسخن، مناشدة تجارة التجزئة والموزعين للالتزام بالأسعار المعلنة.

وأضافت الشركة، أن أسعار السجائر الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع «QR code» الذي وضعته على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

أسعار السجائر والتبغ

أضافت الشركة أن عبوات السجائر من نوع ميريت بأنواعها بلغ سعرها 74 جنيها، في حين بلغ سعر العبوات من فئة مارلبورو بأنواعها 69 جنيها مارلبورو كرافتد 59 جنيها، بينما سجلت سجائر إل آند إم 50 جنيها للعبوة.

وبلغ سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 56 جنيها، وكذلك عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها، وعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها.

أسعار السجائر الجديدة في الشرقية للدخان

أعلنت الشرقية للدخان، عن أسعار السجائر الجديدة تنفيذًا لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب.

وفيما يلي قائمة بـ أسعار السجائر الجديدة:

ـ أسعار السجائر البوكس 10سجائر 20 جنيهًا

ـ السجائر كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

ـ السجائر كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

ـ السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

ـ السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

ـ السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

ـ السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

ـ السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

ـ السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا

زيادة تكلفة الإنتاج

قال رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، إن القفزة في أسعار سجائر فيليب موريس ترجع لارتفاع تكلفة الإنتاج في جميع مُدخلات السجائر، خاصة فاتورة استيراد التبغ من الخارج، والتي تتم بالدولار.

وأضاف، أن الهرم التوزيعي بحاجة لأن يكون بالمقلوب، وتابع: "لو نزلت محطات البنزين الوطنية ووزعت بها السجائر سيتم بيعها بأسعارها الرسمية".