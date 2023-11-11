أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

لأنه أحد أهم السلع الاساسية، يبحث المواطن دائما عن سعره في الأسواق وداخل المحال التجارية والشوادر والمنافذ التابعة للحكومة، لتوفير احتياجاته منها، فيما تكثر التساؤلات عن أسعار ارتفاع السكر الأبيض.

أسعار السكر الأبيض.. 35 جنيه للكيلو

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن طن السكر تجاوز 35000 جنيها، أي أن الكيلو وصل الى 35 جنيها، رغم تأكيدات الحكومة على توحيد سعر السكر في البورصة عند 27 جنيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع المرتبطة بالسكر.

حسن الفندي

وأضاف الفندي، أن أزمة السكر لم تحل من جذورها ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار السكر، حيث يرى أن الحل الأمثل لأزمة السكر هي زيادة المعروض في الأسواق أمام المواطنين لتلبية معدلات الطلب المرتفعة.

السكر بـ 27 جنيه في مبادرة خفض السلع

تتضمن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع بعض الجهات، والتي تطبق في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية حتى الآن، بيع أصناف معينة من السكر الأبيض من بعض الشركات بسعر 27 جنيها للكيلو، مع تحديد حصة في حدود كيلو أو 2 كيلو لكل مواطن.

وعلى الرغم من أن وزارة التموين أعلنت عدة مرات سابقة، عن استيراد شحنات من السكر الأبيض، فإن ذلك لم يسهم في خفض أسعار السكر خارج المبادرة في الفترة الأخيرة.

توجيه وزاري بشأن تداول السكر

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيه وزاري رقم (27) لسنة 2023، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.

وزير التموين

ونصت المادة الأولـى من التوجيه الوزاري بأن يعامل السكر الـذي يـتم طرحـه من خـلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.

وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية "قطاع الرقابة والتوزيـع - مباحث التموين"، وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

وجاء في المادة الثانية من التوجيه الوزاري قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كلا فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لهـا وشركات الإنتاج التي سيتم صرف السكر منهـا، وتقوم مديريات التموين، بتحديد لجنـة لكـل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر السائب لشركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

ونصت المادة الثالثة: في حالة نقل السكر المعبـأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئـة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول إليهـا بكميات السكر المنقـول وأسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها.

المادة الرابعة: بالنسبة للمحافظات التي لا توجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المـديريات التموينية بتحديد احتياجاتهـا مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

تقـوم شـركات الإنتاج بإعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشـكائر المباعـة عـن طريق البورصة به، وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها.

المادة الخامسة: التزام شركات التعبئـة بكتابـة السـعر والـوزن وتـاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقًا للقرار (141) لسنة 2023.

السكر يكفي حتى ابريل

وأشار المصيلحي: ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهًا أن شهري يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.

مخزون السكر

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، بأن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميًا مابين 2000 و 3000 ‏طن سكر/ يوم، لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تسهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة المهمة.