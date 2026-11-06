الجيزة: غدا انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالمريوطية والهرم لتنفيذ تحويلات خطوط المترو

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال محطات مترو المريوطية والعريش والطالبية، ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتنفيذ أعمال تحويل مسار خطوط مياه الشرب، بقطر 200 مم، بكل محطة من المحطات المشار إليها.

وأوضحت المحافظة - في بيان - أن الأعمال سيترتب عليها قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل غدٍ السبت وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل: المنطقة الممتدة من شارع عثمان محرم حتى المريوطية والمنطقة المحصورة بين شارع الهرم وشارع ترسا، بالإضافة إلى مناطق بركة الرملة، وفكيهة، والمحولات، وعز الدين عمر، والكوم الأحمر القديم.

ووجه محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ أعمال تحويل مسارات خطوط المياه وسرعة إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من الأعمال.

كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب النقية للتوجه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، وذلك عند الطلب من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.