عقاب جماعي وهجوم.. أول قرار من بيومي فؤاد بعد فيديو الأزمة.. شاهد

"الحياة بتتعاش مرة واحدة، يا تعيشها محمد سلام يا تعيشها بيومي فؤاد".. هكذا وصف رواد السوشيال ميديا موقف الفنان بيومي فؤاد، بعد هجومه على زميله محمد سلام، الذي رفض المشاركة لعرض مسرحية كوميدية في موسم الرياض، في ظل ما يتعرض له الأشقاء في غزة.

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام ويشيد بـ أنور

تعرض الفنان بيومي فؤاد لحملة شرسة من التعليقات، بعد موقفه المتخاذل وهجومه على زميله المحترم محمد سلام، لرفضه المشاركة في مسرحية، في ظل تعرض الأشقاء في غزة للقتل والتعذيب، معليا قيمة الضمير الانساني، إلا أن بيومي فؤاد لجأ إلى السخرية والتقليل من موقف محمد سلام على المسرح في الرياض.

بيومي ومحمد أنور

وفي كلمته عقب انتهاء واحدة من ليالي عرض مسرحيته الجديدة "زواج اصطناعي"، التي تُعرض حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حرص الفنان بيومي فؤاد على توجيه التحية للفنان محمد أنور، مؤكدا أنه أنقذ الموقف بقبوله المشاركة في العمل قبل ساعات من انطلاقه.

بيومي وسلام

وهاجم بيومي في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، الفنان محمد سلام بدون ذكر اسمه، إذ أشار أن من حق الفنان أن يعتذر عن عدم المشاركة في العمل، لكن ليس من حقه أن يغلط في فنه.

فؤاد: مش من حقك تغلط في فنك

قال بيومي في رسالة لمحمد سلام: "من حقك انك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك، إحنا مش بنيجي عشان نضحك، إحنا بنقدم فننا المصري، انتو بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا".

بيومي فؤاد

وأضاف: "بنشكر دعمكم وبنشكر مساندتكم لأنور ولينا، أنا فنان مصري وليا الشرف، اسمحولي أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ لوقوفه الدائم جانبنا، وأشكر الدكتور راكان وكل رجال صلة وعلى رأسهم صديقي عدنان الكيال".

وتابع: "المسرحية إنتاج اتنين لسه مقبضوناش لحد دلوقتي، محمد نصار وصلاح الجهيني، تأليف وإخراج عيل ولا له لازمة محمد محمدي، أنا وكل زملائي بنحترمكم وبنحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم، كتر خيركم".

بيومي على المسرح

واستكمل فؤاد: "جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا، مش جايين نضحك احنا جايين نقدم فننا، احنا بنحترمكم وانتم بتحترمونا، شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهوره في كل الدول، شيء عظيم إني أخرج اتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم اني مصري، أنا بشرف بلدي".

بكاء بيومي على المسرح

بكى بيومي فؤاد على المسرح موجها حديثه للجمهور، قائلا: "إحنا اتظلمنا واتهانا واحنا جايين نقدم فن، إحنا بنتعب ونشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك، لو الموضوع كده يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، احنا بنقدم فن، أقسم بالله احنا مش بتوع فلوس والله العظيم مش بتوع فلوس، العرض ده لو قعد 15 يوم تاني بدون أجر، سيادة المستشار يعلم احنا يبقى لينا الشرف ونبقى فرحانين جدا، تحياتي لحضراتكم وأنا آسف".

تصريحات مسيئة منسوبة لـ بيومي فؤاد

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة لـ بيومي فؤاد يتحدث فيها عن الفنان محمد سلام، جاء فيها: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته".

وأثارت التصريحات المنسوبة، جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن الفيديو المتداول لبيومي فؤاد خلال العرض المسرحي، لم يؤكد هذه التصريحات وظهر خلاله يحمل ميكروفونًا خلال العرض المسرحي وأثناء تقديمه لزملائه وتحية الجمهور.

هجوم على بيومي وإلغاء متابعته

فور انتشار الفيديوهات، انهالت التعليقات المسيئة ضد بيومي فؤاد من المتابعين، وصلت إلى حد اتهامه بالنفاق، والاشادة بموقف الفنان الشاب محمد سلام صاحب الموقف المشرف.

وقام عدد كبير من المتابعين، بإلغاء متابعة بيومي فؤاد على حساباته على السوشيال ميديا، رافضين اساءته لزميله، الذي انحاز إلى الضمير الانساني، بسبب ما يتعرض له الأشقاء في غزة، ليهبط تقييم صفحته على فيسبوك إلى 2.

كاملة أبو ذكري: أنت اخر واحد تتكلم عن الفن

وجهت المخرجة كاملة ابو ذكري، رسالة قاسية إلى الفنان بيومي فؤاد، بسبب موقفه العدائي من زميله محمد سلام.

وكتبت كاملة عبر حسابها على فيسبوك: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه، لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل إتحضر و إتكتب و إتنفذ في تلات أيام؛ وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات؛ لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

المخرجة كاملة أبو ذكري

وأضافت ابو ذكري: "ولما تكون بتعرض التفاهات دي؛ ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهة دي و جارك بيدبحوا أطفاله ونسائه و رجاله وتقولي الفن؛ يبقي معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة إنتم أخر ناس تتكلموا عنها".

أول قرار من بيومي فؤاد

بعد أن تحولت صفحة بيومي فؤاد إلى ساحة لتوجيه السباب والشتائم له، واستخدام ايموجي أغضبني بدلا من الضحك الذي كان يستخدمه المتابعون من قبل، لجأ الفنان بيومي فؤاد إلى اتخاذ موقف.

بيومي فؤاد

وقام فؤاد بإغلاق التعليقات على صفحته عبر فيسبوك، مكتفيا بما ناله من شتائم، حيث قرر الجمهور معاقبة الفنان كرد فعل لما قام به في حق زميله.