عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عقاب جماعي وهجوم.. أول قرار من بيومي فؤاد بعد فيديو الأزمة.. شاهد

صدى البلد

"الحياة بتتعاش مرة واحدة، يا تعيشها محمد سلام يا تعيشها بيومي فؤاد".. هكذا وصف رواد السوشيال ميديا موقف الفنان بيومي فؤاد، بعد هجومه على زميله محمد سلام، الذي رفض المشاركة لعرض مسرحية كوميدية في موسم الرياض، في ظل ما يتعرض له الأشقاء في غزة.

txt

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

txt

رمضان صبحي والزمالك| العفيجي على أبواب الأبيض .. وإجراء من بيراميدز يقلب الطاولة

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام ويشيد بـ أنور

تعرض الفنان بيومي فؤاد لحملة شرسة من التعليقات، بعد موقفه المتخاذل وهجومه على زميله المحترم محمد سلام، لرفضه المشاركة في مسرحية، في ظل تعرض الأشقاء في غزة للقتل والتعذيب، معليا قيمة الضمير الانساني، إلا أن بيومي فؤاد لجأ إلى السخرية والتقليل من موقف محمد سلام على المسرح في الرياض.

بيومي ومحمد أنور

وفي كلمته عقب انتهاء واحدة من ليالي عرض مسرحيته الجديدة "زواج اصطناعي"، التي تُعرض حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حرص الفنان بيومي فؤاد على توجيه التحية للفنان محمد أنور، مؤكدا أنه أنقذ الموقف بقبوله المشاركة في العمل قبل ساعات من انطلاقه.

بيومي وسلام

وهاجم بيومي في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، الفنان محمد سلام بدون ذكر اسمه، إذ أشار أن من حق الفنان أن يعتذر عن عدم المشاركة في العمل، لكن ليس من حقه أن يغلط في فنه.

txt

مش هسافر.. تباين ردود الأفعال حول اعتذار محمد سلام عن موسم الرياض

txt

رزقنا ومنقدرش نوقف شغل.. لماذا اشتعلت الحرب ضد اليسا تزامنا مع أحداث غزة ؟

فؤاد: مش من حقك تغلط في فنك

قال بيومي في رسالة لمحمد سلام: "من حقك انك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك، إحنا مش بنيجي عشان نضحك، إحنا بنقدم فننا المصري، انتو بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا".

بيومي فؤاد 

وأضاف: "بنشكر دعمكم وبنشكر مساندتكم لأنور ولينا، أنا فنان مصري وليا الشرف، اسمحولي أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ لوقوفه الدائم جانبنا، وأشكر الدكتور راكان وكل رجال صلة وعلى رأسهم صديقي عدنان الكيال".

وتابع: "المسرحية إنتاج اتنين لسه مقبضوناش لحد دلوقتي، محمد نصار وصلاح الجهيني، تأليف وإخراج عيل ولا له لازمة محمد محمدي، أنا وكل زملائي بنحترمكم وبنحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم، كتر خيركم".

بيومي على المسرح

واستكمل فؤاد: "جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا، مش جايين نضحك احنا جايين نقدم فننا، احنا بنحترمكم وانتم بتحترمونا، شيء عظيم إن الفنان يكون له جمهوره في كل الدول، شيء عظيم إني أخرج اتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم اني مصري، أنا بشرف بلدي".

txt

تفاصيل اجتماع نص الليل في الزمالك| توقيت رحيل اوسوريو ومن البديل

txt

ملفات ساخنة في الزمالك.. تمرد الثلاثي يقلب الموازين وتفاصيل الأيام الأخيرة لـ أوسوريو

بكاء بيومي على المسرح

بكى بيومي فؤاد على المسرح موجها حديثه للجمهور، قائلا: "إحنا اتظلمنا واتهانا واحنا جايين نقدم فن، إحنا بنتعب ونشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك، لو الموضوع كده يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، احنا بنقدم فن، أقسم بالله احنا مش بتوع فلوس والله العظيم مش بتوع فلوس، العرض ده لو قعد 15 يوم تاني بدون أجر، سيادة المستشار يعلم احنا يبقى لينا الشرف ونبقى فرحانين جدا، تحياتي لحضراتكم وأنا آسف".

txt

اللواء الإسرائيلي جفعاتي الأقوى عالميا| جنوده سقطوا كالفئران في مصيدة المقاومة.. وهذا عدد قتلاهم

txt

إسرائيل تعترف| خسائر فادحة بسبب التوغل البري.. وهذه حصيلة قتـ.لى جيش الاحتلال

تصريحات مسيئة منسوبة لـ بيومي فؤاد

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة لـ بيومي فؤاد يتحدث فيها عن الفنان محمد سلام، جاء فيها: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته".

وأثارت التصريحات المنسوبة، جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن الفيديو المتداول لبيومي فؤاد خلال العرض المسرحي، لم يؤكد هذه التصريحات وظهر خلاله يحمل ميكروفونًا خلال العرض المسرحي وأثناء تقديمه لزملائه وتحية الجمهور.

txt

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

txt

الخطيب يرفض عودة سيد عبدالحفيظ.. رئيس الأهلي: الجمهور مش هيحكم النادي

هجوم على بيومي وإلغاء متابعته

فور انتشار الفيديوهات، انهالت التعليقات المسيئة ضد بيومي فؤاد من المتابعين، وصلت إلى حد اتهامه بالنفاق، والاشادة بموقف الفنان الشاب محمد سلام صاحب الموقف المشرف.

وقام عدد كبير من المتابعين، بإلغاء متابعة بيومي فؤاد على حساباته على السوشيال ميديا، رافضين اساءته لزميله، الذي انحاز إلى الضمير الانساني، بسبب ما يتعرض له الأشقاء في غزة، ليهبط تقييم صفحته على فيسبوك إلى 2.

txt

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

txt

الرئيس السيسي يوقع على القانون| تعديلات الضريبة على الدخل تزيد المرتبات .. تفاصيل

كاملة أبو ذكري: أنت اخر واحد تتكلم عن الفن

وجهت المخرجة كاملة ابو ذكري، رسالة قاسية إلى الفنان بيومي فؤاد، بسبب موقفه العدائي من زميله محمد سلام.

وكتبت كاملة عبر حسابها على فيسبوك: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه، لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل إتحضر و إتكتب و إتنفذ في تلات أيام؛  وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات؛ لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

المخرجة كاملة أبو ذكري 

وأضافت ابو ذكري: "ولما تكون بتعرض التفاهات دي؛ ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهة دي و جارك بيدبحوا أطفاله ونسائه و رجاله وتقولي الفن؛ يبقي معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة إنتم أخر ناس تتكلموا عنها".

txt

وجهت رسالة بالعبري لمواطني دولة الاحتلال.. ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن بسمة وهبة

txt

سترناكم بالبيجامات الكستور.. كيف أفحمت أنغام متحدث الإعلام الصهيوني؟

أول قرار من بيومي فؤاد

بعد أن تحولت صفحة بيومي فؤاد إلى ساحة لتوجيه السباب والشتائم له، واستخدام ايموجي أغضبني بدلا من الضحك الذي كان يستخدمه المتابعون من قبل، لجأ الفنان بيومي فؤاد إلى اتخاذ موقف.

بيومي فؤاد 

وقام فؤاد بإغلاق التعليقات على صفحته عبر فيسبوك، مكتفيا بما ناله من شتائم، حيث قرر الجمهور معاقبة الفنان كرد فعل لما قام به في حق زميله.

عقاب جماعي هجوم على حساباته بالسوشيال ميديا بيومي فؤاد فيديو الأزمة محمد سلام محمد انور المملكة العربية السعودية موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

خطوط حمراء وجهود جبارة.. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب غزة

ترشيحاتنا

المنصورة الجديدة.. بـ 50 ألف جنيه احصل على وحدة سكنية|تفاصيل

توصيات الملتقى الفقهي الرابع لمركز الأزهر للفتوى عن ‏دعم القضية الفلسطينية

بعشرات قذائف الهاون.. المقاومة الفلسطينية تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة داخل غزة

الأربعاء.. اختيار الرموز للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

"كن مثل جولدا".. المئات من أفراد عائلات الرهائن يتظاهرون أمام الكنيست الإسرائيلي

الغضب.. اعتراف غريب من جوارديولا لتحميس لاعبي مانشستر سيتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فلسطيني يصرخ من فوق الأنقاض ويردد كلمات مؤثرة بعد استشهاد عائلته

لقيامه بـ عد الفلوس.. باسم سمرة يثير الجدل بسبب تبرعات غزة

إطلالة كاجوال .. هنا شيحة تستعرض جمالها.. شاهد

بكاء وصراخ.. نجوم الفن يشيعون جنازة طليقة مدحت صالح

فيديو

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ