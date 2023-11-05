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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تفاصيل اجتماع نص الليل في الزمالك| توقيت رحيل اوسوريو ومن البديل

صدى البلد

تعرض فريق الزمالك، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للخسارة أمام فريق زد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمسابقة دوري NILE، ليفقد الزمالك 3 نقاط جديدة، تضاف إلى مسلسل نزيف النقاط الذي بدأ مع انطلاق الموسم، لتبدأ مرحلة جديدة من التفكير في إقالة المدرب، الذي لم تظهر له بصمة مع الفريق.

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كواليس اجتماع مجلس الزمالك لاقالة المدرب

اجتمع عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، في مقصورة استاد القاهرة، لبحث تراجع نتائج فريق الكرة ومستقبل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، عقب الخسارة 2-1 من نادي زد في دوري NILE.

اوسوريو

وكشف مصدر داخل المجلس، عن أن أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء اتفقوا بالإجماع على رحيل أوسوريو، على أن يتم طرح الأمر خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد.

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رئيس النادي يغيب عن الاجتماع

شهد اجتماع المجلس في استاد القاهرة، تواجد هشام نصر نائب رئيس النادي، ومعه حسام المندوه أمين الصندوق، وهاني شكري وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق ورامي نصوحي، أعضاء المجلس فيما لم يتواجد حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان وهاني بيرزي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر.

حسين لبيب

وكلف المجلس، أحمد سليمان وحسين السيد، بالبحث عن مدير فني أجنبي، يستطيع تولي مهمة قيادة الفريق الأبيض في المرحلة المقبلة، تحسبًا لرحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث إن سليمان توجه إلى إيطاليا في الساعات الأخيرة، ومن المنتظر أن يحسم الأمر بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا بعد مواجهة بيراميدز.

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موسم كارثي للزمالك تحت قيادة اوسوريو

قدم نادي الزمالك، بداية سيئة هذا الموسم، في منافسات الدوري المصري الممتاز، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وسقط الفريق الأبيض في فخ الهزيمة الثانية على التوالي هذا الموسم في مواجهة زد مساء الجمعة.

الزمالك و زد

ويعتمد أوسوريو على الهجوم بأكبر عدد من العناصر في الخط الأمامي، مما جعل فريقه يسجل في جميع المباريات، ولكن هذا أدى أيضًا لوجود ثغرات دفاعية واضحة في صفوف القلعة البيضاء، جعلت الزمالك يخرج بلا أي شباك نظيفة، منذ بداية الموسم وحتى الآن.

واستقبل مرمى الزمالك الأهداف في البطولات المحلية والقارية، مع تغيير خط الدفاع بالكامل بشكل متكرر، حيث قام أوسوريو بتغيير عناصر الخط الخلفي في جميع المباريات، ولم يبدأ بتشكيل ثابت بأي لقاء في الدوري المصري، ورغم ذلك لم تنجح هذه التغييرات المستمرة في تحسين مستوى الفريق على الصعيد الجماعي، أو تلافي هذه الأخطاء.

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أرقام سلبية لصاحب أقوى خط هجوم بالدوري

اعتمد أوسوريو في حراسة المرمى على محمد صبحي منذ بداية الموسم، الذي لم يكن موفقًا في عدة لقاءات منذ الموسم الماضي، ومع استقبال شباكه للأهداف، عاد محمد عواد لحراسة عرين الزمالك، لكنه لم ينجح أيضًا في المحافظة على نظافة شباكه بأي مواجهة، في ظل المجازفة الهجومية التي يقوم بها أوسوريو، وغياب التنظيم عن خط وسط ودفاع الزمالك.

محمد صبحي

ويعد نادي الزمالك، هو صاحب أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن، رغم عدم اعتماد أوسوريو على مهاجم صريح في عدة لقاءات، حيث وصل متوسط تسديدات الفريق الأبيض في المباراة إلى 14 تسديدة، ولكن معدل تحويل هذه التسديدات إلى أهداف بنسبة 15% فقط، مما يعكس أزمة لدى الفريق الأبيض في إنهاء الهجمات رغم نجاحه في صناعة الفرص بكثرة، لكن لم يستغل لاعبوه هذا الأمر بالشكل الأمثل سوى في مواجهة سموحة التي أحرز فيها الزمالك خماسية في شباك الفريق السكندري.

هجوم الزمالك

ويسجل نادي الزمالك بمعدل يقترب من هدفين في كل مباراة، بينما يسكن شباكه هدف كل 60 دقيقة "أي هدف ونصف في المباراة الواحدة"، بينما يصل معدل استحواذ الفريق الأبيض في المباراة الواحدة إلى 60%.

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المرشحين لخلافة أوسوريو

ترددت خلال الأيام الماضية، الكثير من التكهنات بشأن اسم المدرب الجديد الذي يتولى المهمة خلفا لأوسوريو، وظهرت عدة أسماء على السطح لتولي المهمة.

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موسيماني أقوى المرشحين

تعالت أصوات داخل نادي الزمالك، للمطالبة بالتعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الاسبق للنادي الأهلي، ومدرب الوحدة الإماراتي الحالي.

موسيماني

من جانبه، نفى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك وجود مفاوضات مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من أجل قيادة الفريق، مشيرا إلى أن سفره لايطاليا لا علاقة له بالتعاقد مع مدرب جديد للفريق، سواء موسيماني أو غيره.

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تاكيس جونياس يقترب من الزمالك

عقب تصريحات أحمد حازم، وكيل المدرب اليوناني تاكيس جونياس، بإمتلاك مدرب بيراميدز السابق، عرضا من الدوري المصري، من نادي جماهيري كبير، أشارت التكهنات إلى أن هناك مفاوضات مع المدرب.

تاكيس جونياس

ورحل جونياس عن تدريب بيراميدز، بعدما تم الاتفاق مع النادي على إنهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين، حيث تولى جونياس تدريب بيراميدز منذ شهر إبريل الماضي، في ولايته الثانية، وقاد الفريق في 39 مباراة حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 11 مباراة.

جونياس

وسبق وأن قاد جونياس تدريب بيراميدز في ولايته الأولى منتصف الموسم قبل الماضي، خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وقاد الفريق في 12 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة.

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جروس ضمن خيارات الزمالك لخلافة أوسوريو

يتصدر اسم المدرب السويسري كريستيان جروس، قائمة المرشحين لخلافة الكولومبي خوان أوسوريو في تدريب فريق الزمالك.

كريستيان جروس

وذكرت مصادر، إن جروس مدرب الزمالك الأسبق يأتي ضمن خيارات إدارة النادي لقيادة الفارس الأبيض حال إقالة الكولومبي أوسوريو من منصبه، خاصة أنه سبق له تدريب الفريق.

جروس

واوضحت تقارير، أن وكيل جروس تواصل مع إدارة الزمالك خلال الساعات الماضية، وتم عرض إسم المدرب بشكل رسمي.

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حسام حسن أبرز المرشحين المصريين

يفضل بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، الاعتماد على المدير الفني المصري، وتم طرح اسم حسام حسن، كأحد أبرز المرشحين حتى الآن.

حسام حسن

وأوضح الاعلامي أحمد شوبير، أن حسام حسن هو المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، خاصة أن حسام حسن لا يدرب أي فريق في الوقت الحالي بعد رحيله عن المصري البورسعيدي.

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باتريس كارتيرون المرفوض جماهيريا

ظهر اسم الفرنسي باترتس كارتيرون، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك،  ضمن قائمة المرشحين لخلافة أوسوريو في الزمالك.

كارتيرون

وسبق وتولى كارتيرون قيادة الزمالك في فترتين من قبل، وحقق العديد من الإنجازات مع الفريق الأبيض، إلا أن أسمه لاقى معارضة من عدد من أعضاء المجلس، خاصة أن الجماهير ترى أن كارتيرون لا يتحمل الضغوط، ويضحي بالفريق عند أول عرض مغري يُقدم له.

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