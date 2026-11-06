ضبط منادي سيارات بدون ترخيص لاتهامه بفرض إتاوات على السائقين بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات وطلب مبالغ مالية من قائدى السيارات "دون وجه حق" نظير توقف سياراتهم بأحد الشوارع بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالمنشور (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبمواجهته إعترف بممارسته مهنة منادى سيارات بدون ترخيص بأحد الشوارع بالجيزة، وأنه بتاريخ 1 الجارى حدثت مشادة كلامية بينه وبين القائمة على التصوير بسبب رفضها دفع مبلغ مالى نظير إيقاف سيارتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.