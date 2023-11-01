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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

صدى البلد

خلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان مصيبة حفل المنصورية، تضمن الإدعاء بوجود إطلاق نار ومقتل شخص والإعتداء على فتيات في حفل المنصورية الشهير، الذي ضم قرابة 2000 طالب وطالبة من مدرسة دولية شهيرة، إلا أن وزارة الداخلية كشفت حقيقة مقاطع الفيديو التي انتشرت عن الحفل الذي أقيم داخل فيلا بمنطقة المنصورية، وتبين عدم صحة واقعة إطلاق النيران، وعدم تلقى المستشفيات ثمة ضحايا من الحفل.

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فيديو حفل المنصورية.. مذيعة وراقصة شهيرة وخمور وسط 2000 طالب

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مفاجآت جديدة بـ حفل المنصورية.. راقصة شهيرة وكحوليات بدون ترخيص

مفاجآت في حفل المنصورية

رصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو بعنوان «مصيبة حفل المنصورية» لسيدة تتحدث فيه عن حفل لطلاب مدرسة دولية داخل فيلا بمنطقة المنصورية، حدث فيه إعتداء على الفتيات وتمزيق لملابسهم وإطلاق بعض الأعيرة النارية صوب مرتادي الحفل، إضافة الى مقتل شخصا أمام الفيلا.

وتبين أن السيدة التي نشرت الفيديو على منصة التواصل الإجتماعي تيك توك، مذيعة وشاعرة خليجية، وأنه لا صحة لما تم نشره خلال مقطع الفيديو، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة.

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حقيقة تورط ابنتي رجلي أعمال

أكدت التحريات الأولية، أن من بين الموجودين في الحفل ابنتا رجلي أعمال شهيرين، وعندما وقعت الخناقة بسبب التكدس والازدحام انصرفتا مسرعتين نحو سيارتيهما، وكلفت كل منهما السائق الخاص بها بالانطلاق سريعا، لترك الحفلة بفيلا المنصورية.

وكشف طلاب أمام الجهات المختصة، أن من نظم الحفل هم 7 من طلاب المدرسة، ومن دعا لها هما اثنان من زملائهم، اقتصر دورهما على تصميم التذاكر وبيعها، وبدأ البيع بقيمة 600 جنيه ثم 1000 وزاد السعر ليصل إلى 2500 جنيه ليلة الحفل.

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20 الف جنيه كفالة المذيعة الخليجية

فور ضبط السيدة الخليجية، بدأت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في وقائع حفل المنصورية الشهير، حيث كشفت التحقيقات حول مقطع فيديو مصيبة حفل المنصورية، عدم صحة ما جاء في مقطع الفيديو.

ووجهت النيابة العامة إتهامات نشر الأخبار الكاذبة وإثارة البلبلة إلى المذيعة الشهيرة، وعقب التحقيق معها أخلت النيابة سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، بعدما تبين من التحريات عدم صحة واقعة إطلاق النيران في واقعة حفل المنصورية، وعدم استقبال المستشفيات ثمة ضحايا من الحفل.

وأوضحت التحقيقات أن الحفل نظمه 7 من طلاب إحدى المدارس الدولية، وحققوا من خلاله مكاسب تزيد على مليونى جنيه فى أقل من 4 ساعات فقط.

وقررت النيابة أيضا، إخلاء سبيل مالك الفيلا بكفالة مالية 100 ألف جنيه، و2 من منظمي الحفل بكفالة مالية 50 ألف جنيه، و2 من مروجي الفيديوهات الخاصة بـ حفل المنصورية بكفالة 10 آلاف جنيه.

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استئناف النيابة على إخلاء سبيل 12 متهما

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيل 12 متهمًا بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفلة المنصورية" التى شهدت تعديًا على عدد من رواد الحفلة وتنظيمها دون ترخيص من الجهات المختصة.

وقضت مجددا باستمرار حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي لا تزال مستمرة.

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تفاصيل مثيرة في حفل المنصورية

لم يتوقف حفل المنصورية الشهير عند الفيديو فقط، حيث ضمت وقائع الحفل تفاصيل مثيرة وأحداث كثيرة، و تبين أن حفل المنصورية أقيم به فقرات رقص شرقي وغربي، وكان بالحفل راقصة شهيرة قامت بتقديم وصلة حفل شرقي.

وشملت فقرات الحفل توزيع كميات من المواد المخدرة والكحوليات بأنواع مختلفة، بحضور ما يقرب من 2000 طالب وطالبة من المرحلة الثانوي بالمدرسة الأجنبية، الذين حضروا لحضور حفل الهالوين الذي تم تنظيمه داخل فيلا بمنطقة المنصورية دون إخطار للجهات الأمنية أو الحصول على تراخيص.

وتضمنت قائمة المتهمين في الواقعة 12 شخصا من أهالي عزبة العرب، ومالك الفيلا وآخرين، حيث تبين أن من بين المتهمين 5 مقاولين ومالك مطعم شهير، وأن أعمار الطلاب والطالبات في حفل المنصورية تراوح بين 16 إلى 18 سنة.

وتم خلال الحفل تقديم كحوليات وممنوعات داخل حفل الهالوين الخاص بالمدرسة الأجنبية، وتبين ايضا قيام سيدة ونجلها بتقديم فقرات الرقص الشرقي والغربي، وتقديم الكحوليات بدون الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات الأمنية، كما أن الحفل بالكامل لم يحصل على الموافقات الأمنية ولم يتم إخطار الأجهزة الأمنية بإقامته.

حفل المنصورية مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وزارة الداخلية مذيعة وشاعرة خليجية

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