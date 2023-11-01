المخطط عيني عينك| وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف استهداف تهجير الفلسطينيين لسيناء.. شاهد

لم يكن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقل الفلسطينيين الى سيناء من فراغ، ولم تكن تلميحات المسئولين الإسرائيليين عن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء مجرد بالون اختبار، بل يبدو واضحا جليا أن هذا هو هدف الإسرائيليين فى نهاية المطاف، حيث كشفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية عن صياغة وزارة حكومية إسرائيلية لمقترح فى وقت الحرب لنقل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.

مخطط صهيوني لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

كشفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، عن صياغة إحدى وزارات حكومة الإحتلال الإسرائيلي لمقترح فى وقت الحرب لنقل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.

الفرار من الحرب

وأوضحت الوكالة، أن تاريخ الوثيقة يعود إلى 13 أكتوبر، أى بعد ستة أيام من عملية طوفان الأقصى وما تلاها من عدوان إسرائيلى على قطاع غزة، ونشرها لأول مرة موقع إسرائيلى محلي.

تفاصيل خطة الشيطان الصهيوني

طرحت وزارة الاستخبارات، وهى وزارة تجرى أبحاثا لكنها لا تضع سياسات، تقريرا يتضمن 3 بدائل من أجل تغيير الواقع المدنى فى قطاع غزة، ووصف واضعوا التقرير، بديل تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، بأنه الأكثر تفضيلا لأمن إسرائيل.

سيناء

واقترحت الوثيقة، نقل المدنيين فى غزة إلى مدن خيام فى شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة لهم، وممر إنسانى غير محدد، كما سيتم، بموجب الاقتراح، إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع الفلسطينيين النازحين من الدخول، دون أن يحدد التقرير ماذا سيحدث لغزة بعد إخلائها من سكانها.

محاولة تضليل من حكومة الاحتلال

قلل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، من أهمية التقرير الذى وضعته وزارة الاستخبارات كتدريب افتراضى، أو ورقة المفاهيم.

رئيس حكومة الاحتلال

وقالت أسوشيتدبرس، إن استنتاجاته تعمق المخاوف المصرية والعربية القائمة منذ أمد بعيد بأن إسرائيل تريد تحويل غزة إلى مشكلة لدول الجوار الفلسطيني، وأحيت ذكريات النكبة لدى الفلسطينيين، عندما تم اجتثاث مئات الآلاف منهم من جذورهم، سواء فروا أو أجبروا على ترك منازلهم خلال حرب عام 1948.

مخطط تهجير الفلسطينيين

وعلق يويل جوزانسكى، الزميل بمعهد دراسات الأمن القومى فى تل أبيب، إنه لو كانت هذه الوثيقة صحيحة، فإنها خطأ فادح، وربما تسبب خلافا استراتيجيا بين مصر وإسرائيل، حيث تكشف هذه الوثيقة جهلا واضحاً.

رفض فلسطيني قاطع لمخطط أبناء صهيون

قال نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعليقا على تقرير الوكالة: «نحن ضد النقل إلى أي مكان وبأي شكل من الأشكال، ونعتبره خطا أحمر لن نسمح بتجاوزه، وما حدث عام 1948 لن يسمح له أن يحدث مرة أخرى»، مؤكدًا أن النزوح الجماعي سيكون بمثابة إعلان حرب جديدة.

نبيل أبوردينة

وحتى الآن قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 8000 فلسطيني، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وكبار السن من المدنيين، منذ أن شنت إسرائيل عدوانها على القطاع بعد هجوم المقاومة الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر 2023.

مصر ترفض تهجير الفلسطنيين وتصفية القضية

كانت الحكومة المصرية، قد رفضت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، حيث قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التدفق الجماعي للاجئين من غزة سيقضي على القضية الوطنية الفلسطينية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف الرئيس السيسي، أن ذلك سيخاطر أيضًا بجلب المسلحين إلى سيناء، عبر شن هجمات على إسرائيل، والذي من شأنه أن يعرض معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979 للخطر.