لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

تابع عشاق كرة القدم حول العالم بصفة عامة، والمصريين والعرب بصفة خاصة، حفل الكرة الذهبية، بمشاركة الدولي محمد صلاح كابتن منتخب مصر، وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، بعد أدائه الرائع في الموسم المنصرم، إلا أنه حقق أسوأ ترتيب له منذ انضمامه إلى الريدز.

المرشحين لحصد الكرة الذهبية

تضم قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية في العالم الحالي 30 لاعبًا، يأتي في مقدمتهم الارجنتيني ليونيل ميسي، إضافة إلى الدولي النرويجي إيرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي والدولي المصري محمد صلاح.

ميسي

وغاب عن القائمة المرشحة لنيل الجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول”، الأسطورة البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودى لأول مرة منذ العام 2005.

صلاح في المركز 11 في ترتيب الكرة الذهبية 2023

كشف الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية Ballon d'Or عن قائمة اللاعبين في المراكز من 11 إلى 15، بالتزامن مع انطلاق الحفل المقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس للإعلان عن الفائز لعام 2023، وسط حضور مميز من كل نجوم العالم للمشاركة في الحدث.

وشهدت القائمة تفوق الدولي المصري محمد صلاح على الحارس المغربي ياسين بونو، والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد حارس منتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا إيميليانو مارتينيز بالمركز الـ15، إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي سابقًا بالمركز الـ14، المغربي ياسين بونو حارس منتخب المغرب والهلال السعودي بالمرتبة 13، وليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني، والدولي المصري محمد صلاح بالمرتبة الـ11 عالميًا.

أسوأ ترتيب لكابتن الفراعنة

يعد المركز 11 في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، هو الأسوأ لكابتن منتخب مصر في مسيرته الاحترافية.

جاء تأخر محمد صلاح في الترتيب، نتيجة فشله في الحصول مع منتخب مصر على أي بطولة، إضافة إلى عدم التأهل إلى كأس العالم وخسارة نهائي إفريقيا أمام السنغال.

ومع ليفربول، فشل صلاح في قيادة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عدم الحصول على بطولة الدرع الخيرية رغم عدم أهميتها، إلى جانب عدم تحقيق أي جوائز فردية سواء الهداف أو أفضل لاعب في البريميرليج.

محمد صلاح وصراع الكرة الذهبية

بات الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا مستمرًا في قوائم الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” للأفضل من كل عام منذ انضمامه لقلعة الريدز في 2017.

حلم صلاح

واستطاع محمد صلاح نجم ليفربول منذ تعاقده مع الريدز، الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات في 5 مواسم، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين حصولا على اللقب في التاريخ.

وعلى الرغم من تتويجات الفرعون المصري المتالية بلقب هداف البريميرليج، إلى جانب حصوله على بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب مع الريدز، فضلًا عن لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، إلا أنه يظل بعيدًا عن المراكز الثلاثة الأولى المنافسة على الكرة الذهبية.

مراكز محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية

رغم غياب التوفيق عن محمد صلاح في الحصول على الكرة الذهبية، إلا أنه حصل على عدة مراكز في ترتيب الكرة الذهبية منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017.

ترتيب محمد صلاح في 2018

تواجد الدولي المصري في القائمة المبدئية للكرة الذهبية في موسم 2017-2018، بعد التألق اللافت للاعب في الموسم الأول له مع ليفربول.

جوائز صلاح

وعلى الرغم من إحراز 44 هدفًا وقيادته الريدز لنهائي دوري الأبطال فضلًا عن تسجيله 32 هدفاً في رقم قياسي بتاريخ هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الحديث تواجد في المرتبة السادسة بعد حصوله على 188 نقطة.

ترتيب محمد صلاح في 2019

لم يعتبر هذا الموسم هو الأفضل بالنسبة لـ محمد صلاح عن الذي سبقه على صعيد الأهداف لكنه احتل المركز الخامس بعد تسجيله 27 هدفاً، وخرج مع منتخب مصر مبكراً من كأس أمم إفريقيا التي أقيمت بالقاهرة من ثمن النهائي.

كأس دوري الابطال

ويأتي ذلك بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا تحت قيادة يورجن كلوب فضلًا عن اقتسامه للقب هداف الدوري الإنجليزي مع زميله ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب أرسنال حينها.

وحصل محمد صلاح على 178 نقطة، فيما فاز ميسي بالجائزة بـ686 نقطة من أصوات الصحفيين.

ترتيب محمد صلاح في 2021

ألغت المجلة الفرنسية المرموقة حفل 2020 نظرًا لعدم إمكانية إقامته بسبب دواعي فيروس كورونا المستجد، لتعود الجائزة في 2021.

حفل فرانس فوتبول

وتواجد مو صلاح في المرتبة السابعة في 2021 خلف ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو وكريم بنزيما ونجولو كانتي وكريستيانو رونالدو بعد حصوله على 121 نقطة.

ترتيب محمد صلاح في 2022

وتواجد مو صلاح نجم ليفربول في المركز الخامس بقائمة جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 بعد مشاركته في 51 مباراة؛ إذ سجّل 31 هدفًا وصنع 16 لزملائه خلال 4012 دقيقة لعب.

وتوج قائد منتخب مصر بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في موسم 2021/2022 برصيد 23 هدفًا، كما فاز بكأس الدرع الخيرية وبكأس الاتحاد الإنجليزي.