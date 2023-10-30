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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بقرار حكومي| موعد انتهاء العمل بنظام تخفيف الأحمال ساعتين والاكتفاء بساعة واحدة

صدى البلد

تسبب زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في مصر إلى ساعتين قلق ودهشة المواطنين، خاصة اننا في فصل الشتاء حيث تخف الأحمال، وبدأت سلسلة من التساؤلات عن أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء ، وموعد انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء.

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زيادة استهلاك الكهرباء

أصدرت الحكومة، بيانا  بشأن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من السبت، عبر المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

المستشار سامح الخشن

وكشف بيان الحكومة، عن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق، والذي أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة، مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة "الرياح، الشمسية، المائية" فى نفس الفترة عن العام السابق".

الكهرباء

وأضاف البيان: "وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق، ما أدى الى اتخاذ قرار خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في ساعات معينة".

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سبب زيادة موعد انقطاع الكهرباء

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه جرى اتخاذ قرار بتخفيف الأحمال، بحيث تكون ساعتان متصلتين، طبقا لنفس المواعيد المعلن عنها من قبل، بسبب توقف توريدات 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من خارج مصر.

انقطاع الكهرباء

وأضاف “الخشن”، خلال مكالمة هاتفية بأحد البرنامج على قناة “CBC”، أنه من ضمن أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء انخفاض معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة، واستمرار ارتفاع الحرارة في هذا التوقيت العام.

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خطة التحميل مؤقتة للغاية

أشار المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إلى أن تخفيف الأحمال بدأ بفترة قصيرة، وبعد إحداث التنسيق الداخلي جرى الإعلان فورا عن هذه الخطة، وإصدار بيان من مجلس الوزراء بشكل واضح وصريح.

خطة التحميل

ولفت إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، مؤكدا أن خطة التحميل مؤقتة للغاية، وستحل في وقت وجيز.

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لا يوجد تصدير غاز في الوقت الحالي

أوضح المستشار الخشن، أنه لا يوجد تصدير غاز في الوقت الحالي، وكل المنتج الحالي للاستخدام المحلي، لكن هناك عوامل تدخلت وضغطت على استهلاك الغاز الموجود، وبالتالي تم اللجوء إلى هذا الإجراء. 

تصدير الغاز

وأفاد الخشن، بأن الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤخرا، جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الغاز المورد إلى مصر.

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موعد انتهاء انقطاع الكهرباء

أكد الخشن، أنه مع انخفاض درجات الحرارة تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، مشددا على أن خطة التحميل مؤقتة للغاية، وستحل في وقت وجيز.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيادة أوقات تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين بعدما كانت ساعة واحدة، موضحا أن الأماكن المستثناة هي المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها، والمنشآت الصحية والصناعية والسياحية.

وأردف أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية حدثت أزمة طاقة كبيرة في العالم وأصابت الكثير من الدول، حتى أن البلدان الأوروبية بحثت عن مصادر بديلة للطاقة ولجأت لترشيد الاستهلاك بقرار سياسي وليس اقتصادي.

وقال إن الدولة تتحمل 75 % من فرق التكلفة الفعلية للطاقة والتي يدفعها المواطن، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تواجه تحديات ومخاطر على الحدود مثل مصر.

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