بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

عقب الحادث المروع، الذي شهده طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي صباح أمس السبت، بتصادم عدد كبير من السيارات، ما أدى لاحتراق بعضها وتهشم الآخر، ومصرع 35 شخصاً، وإصابة 60 آخرين، بدأت تحذيرات عديدة من هيئة الأرصاد الجوية، بسبب الشبورة التي تعوق الرؤية في الصباح.

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من الشبورة الصباحية

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، قائدى السيارات من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.

منار غانم

وطالبت غانم، قائدي السيارات، بتوخي الحذر، في أعقاب حادث الطريق الصحراوي أمس السبت، الذي راح ضحيته 35 شخصًا، منهم 18 جثة متفحمة، إضافة إلى إصابة 60 آخرين.

شبورة تصل إلى حد الضباب

قالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن البلاد تشهد تكون شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب منذ نهاية الأسبوع الماضي.

شبورة ضبابية

وأوضحت أن تكون الشبورة المائية الكثيفة نتيجة تأثر البلاد بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، إضافة إلى هدوء سرعات الرياح بشكل كبير مع الرطوبة، ما يؤدي لتكون الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي تصل لحد الضباب أحيانًا.

انعدام الرؤية على الصحراوي

لفتت غانم إلى انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة، إذ تصل إلى أقل من 1000 متر، وأحيانًا تنعدم الرؤية على بعض الطرق، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

نصيحة الأرصاد بتأجيل السفر إلى الـ8 صباحًا

أشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة المائية تبدأ في التكون خلال الساعات المتأخرة من الليل منذ الساعة الثالثة أو الرابعة صباحًا، وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس (7 أو 8) صباحًا.

شبورة كثيفة

ونصحت غانم المسافرين على الطرق القيادة بهدوء تام، وتشغيل كشافات الشبورة، واتباع تعليمات المرور كافة، متابعة: «لو نقدر نأجل المشاوير لبعد الساعة 8 حتى تتلاشى الشبورة، ده هايكون مهم جدًا».

أمطار رعدية وسيول على بعض مناطق الجمهورية

وتوقعت الدكتورة منار غانم، استمرار فرص تساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة والرعدية أحيانًا اليوم على بعض المناطق.

امطار

وحددت خبيرة الأرصاد مناطق الامطار بسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، تمتد خفيفة لبعض محافظات جنوب الصعيد وخليج السويس، التي قد تساهم في تكون بعض السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

مصرع 35 وتفحم 18 في حادث بسبب الشبورة

لقى 35 شخصا مصرعهم، وأصيب 60 آخرون، في حادث تصادم بين عدد كبير من السيارات، على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة.

حادث البحيرة

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، وكشفت التحريات، عن أنه أثناء سير سيارة على الطريق الصحراوي، على بعد نحو 132 كيلومترا شمالي العاصمة القاهرة، حدث تسرب للزيت، أدى بعدها إلى تصادم عدد كبير من السيارات، واشتعال النيران بعدد منها.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بتقديم تحرياتها حول الواقعة.